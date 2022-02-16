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«Ябатька» Соболенко выбыла в первом раунде турнира в ОАЭ

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  • 16.02.2022, 20:53
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«Ябатька» Соболенко выбыла в первом раунде турнира в ОАЭ
Арина Соболенко
Фото: Getty Image

Белорусская теннисистка проиграла чешке Петре Квитовой.

Арина Соболенко на турнире в Объединенных Арабских Эмиратах проиграла Петре Квитовой из Чехии — 4:6, 4:6. Это был поединок 1/8 финала, он продолжался почти полтора часа.

Соболенко — 2-я ракетка мира, Квитова в мировом рейтинге занимает 25-е место.

Виктория Азаренко выбыла из турнира в ОАЭ уже в первом раунде.

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