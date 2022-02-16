«Ябатька» Соболенко выбыла в первом раунде турнира в ОАЭ 4 16.02.2022, 20:53

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Арина Соболенко

Фото: Getty Image

Белорусская теннисистка проиграла чешке Петре Квитовой.

Арина Соболенко на турнире в Объединенных Арабских Эмиратах проиграла Петре Квитовой из Чехии — 4:6, 4:6. Это был поединок 1/8 финала, он продолжался почти полтора часа.

Соболенко — 2-я ракетка мира, Квитова в мировом рейтинге занимает 25-е место.

Виктория Азаренко выбыла из турнира в ОАЭ уже в первом раунде.

Another upset 🔒@Petra_Kvitova takes out the No.1 seed Sabalenka and advances to the @DDFTennis quarterfinals! pic.twitter.com/ypkh3L3SyW — wta (@WTA) February 16, 2022

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