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Украина потребовала провести заседание в ОБСЕ в течение 48 часов

  • 16.02.2022, 21:07
Украина потребовала провести заседание в ОБСЕ в течение 48 часов

Требование связано с российскими войсками вблизи границ Украины.

Украина потребовала проведения совместного заседания Постоянного совета и Форума безопасного сотрудничества ОБСЕ из-за российских войск вблизи своих границ, написал в Twitter глава внешнеполитического ведомства страны Дмитрий Кулеба.

«Мы продолжаем требовать прозрачности от России, которая проигнорировала вчерашнее заседание в рамках Венского документа. Украина инициирует совместное заседание Постоянного совета и Форума безопасного сотрудничества ОБСЕ в течение 48 часов для выработки дальнейших шагов», — заявил Кулеба.

По его словам, тем самым Киев призывает Россию «ответить на правомерные беспокойство государств-подписантов, использовать инструменты ОБСЕ для снижения напряжения», возникшего из-за концентрации у границ Украины российских войск.

«Заявлений об отводе недостаточно. Необходима прозрачность и факты», — добавил Кулеба.

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