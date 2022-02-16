В Гродно полностью перекрыли один из основных мостов 16.02.2022, 21:10

Выявлены дефекты конструкций.

В Гродно полностью закрыли движение по одному из самых загруженных мостов через Неман — Румлевскому. В его конструкциях выявлены дефекты, которые требуют обследования, сообщает телеканал «Гродно Плюс».

Мост находится на ремонте с января, движение на нем было закрыто в одном направлении, вторая половина продолжала использоваться. На мосту меняли ограждения, бордюры, конструкции пешеходной зоны, деформационные швы, должны были положить новый асфальт. Планировали закончить к апрелю, но объем работ по ходу вырос, а конец ремонта перенесли на июнь.

Но 16 февраля мост решили перекрыть полностью. Обнаружились ранее неизвестные дефекты, которые стало возможно увидеть только после разбора части строительных конструкций.

— Были выявлены некоторые дефекты, которые необходимо нам дополнительно обследовать. Для этого движение мы пока перекрыли. После вскрытия дорожного полотна, более детального обследования будет известно, какие работы необходимо произвести для устранения выявленных дефектов, — сообщил гендиректор Гродненского городского ЖКХ Дмитрий Савошевич.

Планируется, что движение по мосту будет полностью перекрыто до 1 апреля.

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