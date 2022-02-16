закрыть
16 февраля 2022, среда, 21:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Армении обвинили Беларусь в подделке картофельных семян

  • 16.02.2022, 21:16
В Армении обвинили Беларусь в подделке картофельных семян

Армянский эксперт предупреждает.

Режим Лукашенко занимается подделкой картофельных семян. Об этом в беседе с корреспондентом «Новости Армении» заявил председатель НПО «Аграрно-крестьянский союз Армении» Грач Берберян.

«Эта страна каждый раз заявляет об элитарных семенах картофеля, хотя занимается обычным подделыванием семян из Европы, меняя этикетку и предлагая, в том числе армянским фермерами семена по 180 драмов (30 центов – ред.) за 1 кг. Они не имеют права продавать эти семена под именем своих, поскольку это собственность в основном нидерландских компаний.

И это только картофель. Можно представить, что Беларусь делает по другим направлениям.

В Беларуси земли в основном заражены, и выращиваемые на этих землях семена под патронажем государства продаются за рубеж.

Мы призвали армянских фермеров воздержаться от покупки таких семян. Они не обеспечат нормальный урожай, да еще и заразят земли.

Мы сделаем так, чтобы белорусские семена картошки не дошли до армянских фермеров. Проблем с замещением у нас нет, европейские компании готовы обеспечить армянских фермеров семенами. Цена будет выше, но и качество будет на порядок выше.

С нашей стороны было обращение к властям с требованием ужесточить ввоз поддельных белорусских картофельных семян.

Призываю также российских фермеров проявить последовательность в этом вопросе и не допустить заражения своих земель», – отметил Берберян.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Похабный мир Славы Суркова
Похабный мир Славы Суркова Леонид Невзлин
Гамбит диктатора
Гамбит диктатора Гарри Каспаров
Большой секрет бункерного типа
Большой секрет бункерного типа Владимир Халип
Ковид надежды нашей
Ковид надежды нашей Ирина Халип