В Армении обвинили Беларусь в подделке картофельных семян 16.02.2022, 21:16

Армянский эксперт предупреждает.

Режим Лукашенко занимается подделкой картофельных семян. Об этом в беседе с корреспондентом «Новости Армении» заявил председатель НПО «Аграрно-крестьянский союз Армении» Грач Берберян.

«Эта страна каждый раз заявляет об элитарных семенах картофеля, хотя занимается обычным подделыванием семян из Европы, меняя этикетку и предлагая, в том числе армянским фермерами семена по 180 драмов (30 центов – ред.) за 1 кг. Они не имеют права продавать эти семена под именем своих, поскольку это собственность в основном нидерландских компаний.

И это только картофель. Можно представить, что Беларусь делает по другим направлениям.

В Беларуси земли в основном заражены, и выращиваемые на этих землях семена под патронажем государства продаются за рубеж.

Мы призвали армянских фермеров воздержаться от покупки таких семян. Они не обеспечат нормальный урожай, да еще и заразят земли.

Мы сделаем так, чтобы белорусские семена картошки не дошли до армянских фермеров. Проблем с замещением у нас нет, европейские компании готовы обеспечить армянских фермеров семенами. Цена будет выше, но и качество будет на порядок выше.

С нашей стороны было обращение к властям с требованием ужесточить ввоз поддельных белорусских картофельных семян.

Призываю также российских фермеров проявить последовательность в этом вопросе и не допустить заражения своих земель», – отметил Берберян.

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