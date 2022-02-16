Военный эксперт: Лукашенко утратил суверенитет 2 16.02.2022, 21:28

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Любые заявления диктатора не стоит воспринимать серьезно.

О пустых угрозах Александра Лукашенко рассказал в интервью сайту «24 канала» руководитель департамента политики безопасности Центра политических исследований «Доктрина» Глеб Парфенов.

– Глеб, поясните заявления Лукашенко о «войне с Украиной за 3 – 4 дня».

– Когда Лукашенко говорит о войне, то эти заявления не стоит считать чем-то серьезным. Это с его стороны является неким заигрыванием с Россией, что он готов к любому сценарию, и в целом поддерживает все, что делает Москва. Фактически, развернув российские войска у себя на территории, он утратил суверенитет. Поэтому любые заявления не стоит воспринимать серьезно, – сказал Парфенов.

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