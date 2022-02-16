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В ДТП под Варшавой погиб политэмигрант Сергей Лаврущик

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  • 16.02.2022, 21:36
  • 8,410
В ДТП под Варшавой погиб политэмигрант Сергей Лаврущик
Сергей Лаврущик

Он был основателем частного музея в Новогрудке.

Основатель частного музея и политэмигрант Сергей Лаврущик погиб в ДТП под Варшавой, передает «Радыё Свабода». Ему было 59 лет.

Он 6 лет создавал музей у себя дома в Новогрудке, переносил помещение в разные эпохи - от ВКЛ до БССР. Милиция приехала к Сергею Лаврущику из-за его участия в акциях протеста. Экспонаты были признаны оружием. Ему пришлось бежать из Беларуси.

«Верю, что буду жить в свободной Беларуси», — говорил Сергей в интервью в апреле 2021 года.

В Беларуси у Сергея осталась семья.

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