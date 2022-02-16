В Беларуси развернули понтонный мост через Припять в 4 км от Украины

В Беларуси развернули понтонный мост через Припять в 4 км от Украины14
- 16.02.2022, 21:46
- 15,864
Данный район не был заявлен для российско-белорусских учений.
На территории Беларуси развернули понтонный мост через реку Припять на расстоянии 4 км от Украины. Причем данный район не был заявлен для российско-белорусских учений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на «Милитарный портал».
Сообщается, что понтонный мост через Припять развернули на территории Полесского государственного радиационно-экологического заповедника на белорусской части Чернобыльской зоны отчуждения.
Издание уточняет, что развертывание понтонного моста заметили OSINT исследователи, которые изучают открытые данные. В частности, спутниковые снимки показывают, что 14 февраля его еще не было, а 15-го переправа уже появилась.
Также сообщается, что неизвестно, российские или белорусские военные развернули понтонный мост. В рамках учений «Союзная решимость - 2022» данный район не был заявлен. Севернее находится участок «Мозырь», на котором россияне отрабатывают «оборонительные действия».
Отметим, понтонные мосты в военном деле возводятся для переправы техники и живой силы через водные преграды.
Напомним, ранее режим Лукашенко заверил в отсутствии рисков и угроз для Украины в рамках совместных с Россией учений.