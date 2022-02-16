Профессора Валерия Соловья отпустили после допроса 5 16.02.2022, 21:56

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Валерий Соловей

Стали известны причины задержания.

Российского политолога Валерия Соловья и его сына отпустили из Следственного комитета после допроса. Они проходят свидетелем по делу о возбуждении ненависти или вражды организованной группой (ч. 2 ст. 282 УК), рассказал «Коммерсанту» адвокат Алексей Добрынин.

Ранее, напомнил он, дома у господина Соловья провели обыск в рамках уголовного дела, возбужденного СКР еще осенью 2021 года по ч. 2 ст. 282 УК (возбуждение ненависти или вражды по признаку принадлежности к определенной социальной группе, совершенное организованной группой лиц). По словам защитника, под «социальной группой», в отношении которой якобы разжигалась ненависть, в постановлении о производстве обыска в жилище понимаются правоохранительные органы. Дело возбуждено по факту якобы имевших место публикаций экстремистского содержания в сети Интернет.

Напомним, что политолог рассказывал, как президент РФ Владимир Путин называет Александра Лукашенко. По словам профессора, российский президент дал Лукашенко прозвище «Картофельный лось».

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