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ОИ-2022: Беларусь на 22-м месте с двумя медалями

  • 16.02.2022, 22:16
  • 1,606
ОИ-2022: Беларусь на 22-м месте с двумя медалями

Норвегия лидирует.

В Пекине проходят зимние Олимпийские игры. В медальном зачете лидирует сборная Норвегии, у Беларуси две медали. Антон Смольский стал серебряным призером индивидуальной гонки в мужском биатлоне. Анна Гуськова стала серебряной призеркой в лыжной акробатике.

Олимпиада-2022

Медальный зачет (золото – серебро – бронза – всего)

1. Норвегия – 13-7-8 (28)

2. Германия – 10-6-4 (20)

3. США – 8-7-4 (19)

4. Китай – 7-4-2 (13)

5. Австрия – 6-7-4 (17)

6-7. Швеция – 6-4-4 (14)

6-7. Нидерланды – 6-4-4 (14)

8. Швейцария – 5-0-5 (10)

9. Россия – 4-8-12 (24)

10. Франция – 4-7-2 (13)

11. Канада – 3-4-11 (18)

12. Италия – 2-7-6 (15)

13. Япония – 2-5-7 (14)

14. Южная Корея – 2-4-1 (7)

22. Беларусь – 0-2-0 (2)

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