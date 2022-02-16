ОИ-2022: Беларусь на 22-м месте с двумя медалями
- 16.02.2022, 22:16
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Норвегия лидирует.
В Пекине проходят зимние Олимпийские игры. В медальном зачете лидирует сборная Норвегии, у Беларуси две медали. Антон Смольский стал серебряным призером индивидуальной гонки в мужском биатлоне. Анна Гуськова стала серебряной призеркой в лыжной акробатике.
Олимпиада-2022
Медальный зачет (золото – серебро – бронза – всего)
1. Норвегия – 13-7-8 (28)
2. Германия – 10-6-4 (20)
3. США – 8-7-4 (19)
4. Китай – 7-4-2 (13)
5. Австрия – 6-7-4 (17)
6-7. Швеция – 6-4-4 (14)
6-7. Нидерланды – 6-4-4 (14)
8. Швейцария – 5-0-5 (10)
9. Россия – 4-8-12 (24)
10. Франция – 4-7-2 (13)
11. Канада – 3-4-11 (18)
12. Италия – 2-7-6 (15)
13. Япония – 2-5-7 (14)
14. Южная Корея – 2-4-1 (7)
22. Беларусь – 0-2-0 (2)