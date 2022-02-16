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В Польшу прибыли еще сотни американских десантников

  • 16.02.2022, 22:19
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В Польшу прибыли еще сотни американских десантников
Фото: Patryk Ogorzałek / Agencja Wyborcza.pl

США намерены отправить в Польшу около 4700 военнослужащих для усиления восточного фланга НАТО.

Сотни американских десантников прибыли в Польшу в среду, 16 февраля в рамках усиления военного присутствия НАТО на восточном фланге, сообщает DW со ссылкой на агентство AFP. По его данным, два военно-транспортных самолета Boeing C-17 с военными приземлились в аэропорту города Жешув, расположенного примерно в 100 километрах от границы с Украиной. Кроме того, в аэропорту были замечены вертолеты Black Hawk и Chinook, которые также перевозили военнослужащих США.

В конференц-центре напротив терминала аэропорта разбит временный военный лагерь, где видны бронированные автомобили, военные грузовики, контейнеры и еще несколько десятков солдат, пишет AFP. На вопрос журналистов, как долго военные там пробудут, сержант на контрольно-пропускном пункте в лагере сказал: "Мы пока не знаем".

В связи с продолжающимся кризисом вокруг Украины США ранее объявили, что отправят в Польшу дополнительно около 4,7 тысячи военнослужащих. Речь идет о переброске бойцов 82-й воздушно-десантной дивизии из штата Северная Каролина. Первый борт с военными из этой дивизии прибыл в Польшу 5 февраля. Ранее на территории страны было размещено уже около 5 тысяч американских военнослужащих. Другие западные государства также наращивают силы на восточном фланге НАТО.

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