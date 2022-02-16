Украина обратилась в Совбез ООН из-за решение Госдумы РФ по поводу «Л/ДНР» 2 16.02.2022, 22:50

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Об этом сообщил министр иностранных дел Украины.

Украина обратилась в Совет безопасности ООН и предложила обсудить постановление Госдумы РФ о признании «Л/ДНР». Об этом написал в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Украинская сторона предлагает рассмотреть постановление на заседании 17 февраля, которое будет касаться имплементации Минских договоренностей. Кулеба подчеркнул, что решение Госдумы подрывает договоренности и сам процесс мирного урегулирования.

Україна офіційно звернулася до Ради Безпеки ООН з ініціативою обговорити постанову Держдуми РФ щодо визнання т.зв. «ЛДНР», яка підриває Мінські домовленості та процес мирного врегулювання. Закликаємо розглянути це на засіданні щодо імплементації Мінських домовленостей 17 лютого. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 16, 2022

15 февраля Госдума РФ поддержала обращение к президенту России Владимиру Путину о признании «Л/ДНР». Глава государства-агрессора, комментируя решение, заявил, что Россия «должна сделать все для решения проблем Донбасса».

В МИД Украины подчеркнули, что признание Россией «Л/ДНР» будет означать сознательный выход из Минских договоренностей, который нанесет серьезный удар политико-дипломатическому урегулированию. В ЕС и НАТО также осудили решение Госдумы.

16 февраля в Кремле заявили, что Владимир Путин получил обращение и «принял к сведению».

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