закрыть
17 февраля 2022, четверг, 0:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украина обратилась в Совбез ООН из-за решение Госдумы РФ по поводу «Л/ДНР»

2
  • 16.02.2022, 22:50
  • 2,154
Украина обратилась в Совбез ООН из-за решение Госдумы РФ по поводу «Л/ДНР»

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины.

Украина обратилась в Совет безопасности ООН и предложила обсудить постановление Госдумы РФ о признании «Л/ДНР». Об этом написал в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Украинская сторона предлагает рассмотреть постановление на заседании 17 февраля, которое будет касаться имплементации Минских договоренностей. Кулеба подчеркнул, что решение Госдумы подрывает договоренности и сам процесс мирного урегулирования.

15 февраля Госдума РФ поддержала обращение к президенту России Владимиру Путину о признании «Л/ДНР». Глава государства-агрессора, комментируя решение, заявил, что Россия «должна сделать все для решения проблем Донбасса».

В МИД Украины подчеркнули, что признание Россией «Л/ДНР» будет означать сознательный выход из Минских договоренностей, который нанесет серьезный удар политико-дипломатическому урегулированию. В ЕС и НАТО также осудили решение Госдумы.

16 февраля в Кремле заявили, что Владимир Путин получил обращение и «принял к сведению».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Похабный мир Славы Суркова
Похабный мир Славы Суркова Леонид Невзлин
Гамбит диктатора
Гамбит диктатора Гарри Каспаров
Большой секрет бункерного типа
Большой секрет бункерного типа Владимир Халип
Ковид надежды нашей
Ковид надежды нашей Ирина Халип