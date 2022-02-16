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Для белорусских автолюбителей приготовили «сюрприз»

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  • 16.02.2022, 22:47
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Для белорусских автолюбителей приготовили «сюрприз»

«Сюрприз» касается механической коробки передач и «автомата».

В Беларуси запретят ездить на машине с механической коробкой передач, если экзамен сдавал на «автомате». Нововведение начнет действовать с 22 сентября этого года.

Для тех, кто сдал экзамен на водительские права, управляя машиной с автоматической коробкой передач, а потом решил сесть на «механику» есть плохая новость. Озвучили ее на семинаре «Новации Закона о дорожном движении».

По словам начальника отделения правоприменительной деятельности главного управления ГАИ Александра Шевченко, ученик может сам выбирать: на каком авто учиться. Но если он, сдав права на «автомате» сядет потом за руль машины с механической коробкой передач, то это будет расценено, как управление авто без прав. Чтобы водить машину с «механикой» придется переобучаться.

Для тех, кто сразу сдал экзамен на МКММ, ограничений нет, подчеркнул Шевченко. Напомним, с нового года вступили в силу некоторые изменения Закона РБ «О дорожном движении». Часть норм вступит в силу с 22 сентября сего года.

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