Украина отсоединится от энергосистем РФ и Беларуси 16.02.2022, 23:06

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Пока что на три дня.

Украина на три дня отсоединится от энергосистем России и Беларуси. Первый этап испытания энергосистемы Украины в изолированном от энергосистем РФ, Беларуси и сети ENTSO-E режиме в рамках подготовки к синхронизации с европейской ENTSO-E запланирован на 24-26 февраля 2022 года. Об этом сообщает Укрэнерго.

Отмечается, что к этому времени ОЭС Украины будет объединена с "островом Бурштынской ТЭС", две части энергосистемы Украины будут работать синхронно.

Цель испытаний - продемонстрировать способность энергосистемы поддерживать необходимую частоту 50 Гц в разных режимах работы. Тестирования предусматривают поочередное проведение отключения генерации и погрузки.

Испытания в изолированном режиме и предстоящая синхронизация энергосистемы Украины с энергосистемой континентальной Европы будут производиться в едином блоке регулирования с энергосистемой Молдовы.

Результаты тестирований станут основой для принятия решения ENTSO-E о переходе на параллельную работу с украинской и молдавской энергосистемами.

Сообщается, что операции для временного отсоединения "острова Янтарной ТЭС" от энергосистемы ENTSO-E и присоединения его к ОЭС Украины начнут утром 23 февраля. После их завершения будут выполняться операции по временному отсоединению ОЭС Украины от энергосистем России и Белоруссии.

Возвращение энергосистемы Украины на параллельную работу с указанными энергосистемами запланировано на 27 февраля, работа блока регулирования Украина-Молдова в изолированном режиме запланирована 24-26 февраля.

Во время изолированной работы 24-26 февраля будут объединены торговые зоны ОЭС Украины и "острова Бурштынской ТЭС". Бурштынская ТЭС и все остальные украинские производители электроэнергии в указанный период будут работать в единой торговой зоне.

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