Белорусские сигареты везли в Латвию под минеральными удобрениями 1 16.02.2022, 23:18

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Фотофакт.

Контрабандные белорусские сигареты везли из России в Латвию под минеральными удобрениями. Однако латвийские таможенники их перехватили — почти семь тысяч пачек.

Как сообщает vid.gov.lv, происшествие случилось 15 февраля. Таможенники проверяли грузовой поезд и нашли спрятанные 15 пакетов с сигаретами NZ Gold и Premjer на 24 тысячи евро. Проводится расследование.

Таким образом контрабанду из Беларуси пытаются переправлять в ЕС через РФ.

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