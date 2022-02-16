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Белорусские сигареты везли в Латвию под минеральными удобрениями

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  • 16.02.2022, 23:18
  • 1,970
Белорусские сигареты везли в Латвию под минеральными удобрениями

Фотофакт.

Контрабандные белорусские сигареты везли из России в Латвию под минеральными удобрениями. Однако латвийские таможенники их перехватили — почти семь тысяч пачек.

Как сообщает vid.gov.lv, происшествие случилось 15 февраля. Таможенники проверяли грузовой поезд и нашли спрятанные 15 пакетов с сигаретами NZ Gold и Premjer на 24 тысячи евро. Проводится расследование.

Таким образом контрабанду из Беларуси пытаются переправлять в ЕС через РФ.

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