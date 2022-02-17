CNN: Россия перебросила к границам Украины большую группу военных 17.02.2022, 8:02

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Что задумал Кремль?

Источник в правительстве США сообщил, что Россия в последние дни перебросила к границам Украины дополнительные 7000 военных.

Об этом сообщает CNN.

Анонимный источник телеканала считает, что заявления об отводе части военных и о приверженности дипломатии со стороны главы Кремля Владимира Путина были «ложными».

«Все признаки, которые у нас есть сейчас, это то, что они хотят только публично предложить поговорить и заявить о деэскалации, в то время как в частном порядке мобилизуются на войну», — заявил источник.

15 февраля Россия объявила о возвращении на базы военных Западного и Южного округов.

11 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия направила дополнительные силы на границу с Украиной и может начать вторжение в любой момент, в том числе во время зимних Олимпийских игр в Пекине. Издание Politico сообщило со ссылкой на источник, что Джо Байден рассказал союзникам по НАТО и лидерам Евросоюза об угрозе вторжения России в Украину 16 февраля.

Позже в Пентагоне сказали, что не могут подтвердить данные СМИ о дате возможного вторжения.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в информпространстве слишком много информации о вторжении РФ в Украину. Он призвал не паниковать и заверил, что «все под контролем». Зеленский объявил 16 февраля 2022 года Днем единства.

Россия стягивает войска к украинским границам с конца октября 2021 года. 14 февраля главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что возле границ Украины находятся около 120 тысяч российских военных. Украина не видит угрозы полномасштабного вторжения РФ в ближайшее время.

Западные партнеры Киева обеспокоены возможными планами масштабного вторжения РФ и предупреждают о введении жестких санкций в отношении Москвы. РФ официально отрицает планы осуществить масштабное вторжение в Украину, продолжая оказывать военную помощь группировкам «ДНР» и «ЛНР» на востоке страны.

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