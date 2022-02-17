Калий раздора: в Москву стекаются просьбы «порешать» насчет Лукашенко побыстрее 17.02.2022, 8:16

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фото: PLaneta belarus

Гуцериев уже выведен из большой игры.

Сегодня поговорим про калий. Есть важные детали, которые многие упускают, пишет телеграм-канал Сynic.

Гуцериев временно выведен из большой игры. Когда вернется, сказать сложно. Вероятно после стабилизации ситуации с калием.

А теперь к интересному. За быстрое урегулирование вопроса по калию в пользу возвращения белорусских объемов на рынок выступают многие авторитарные представители. Причина в том, что цена на калий в условиях санкций на один из крупнейших "центров" неминуемо растет. А рост цен на калий означает как его нехватку для представителей крупного аграрного бизнеса, так и увеличение затрат на производство сельскохозяйственной продукции.

Попытка "завести" груз из Канады является не таким уж и альтернативным выходом. Сама по себе себестоимость добычи калия в Канаде выше, чем в Беларуси - это связано с экономическим развитием страны. С другой стороны, усложняется логистика. Проблемы сплетаются и получается эффект, когда все хотят побыстрее решить проблемы с калием и с Лукашенко и дальше в нормальной обстановке производить свою морковку без всякой геополитической привязки.

Начал бушевать Иран, намекал на недовольство Китай, потом подключилась Бразилия... И так "колесо" начало закручивать новых игроков.

Если Европа более консолидированная в вопросах санкций и интересуется кейсом демократии, то всем остальным демократия чужда, зато не чужды деньги, а из-за санкций их приходится платить все больше.

Изначально калийку хотели повесить на Мазепина. Фирмы скупить, под себя переделать, "прокладку" сформировать при необходимости и так торговать. Идея рабочая, но опасная - Мазепин все-таки достаточно осторожный, поэтому кидаться в санкционный омут он не стал. Кое-какие месторождения немного откусил, и на этом отстранился от токсичного и опасного кейса.

Во время диалога Путина и Мазепина как раз под объявление санкций вероятнее всего обсуждался план "перетекания активов из бочки Лукашенко в бочку Мазепина", но такому сценарию не было дано сбыться так быстро.

Страны, которые теперь имеют трудности с калием, обращаются в Москву с навязчивой просьбой "решить вопрос". "Фермеры" с крупными влиятельными агрокомплексами не так уж и охотно встречают повышение цен, поэтому тот же Болсонару оказывается в точке кипения, когда экономические кланы могут начинать двигать ненужные пешки.

Им Лукашенко не дорог абсолютно.

Так что санкции дают достаточно важный "непрямой эффект" - в Москву стекаются просьбы "порешать с Лукашенко побыстрее", поскольку никак по-другому санкции Запад не снимет.

И это в качестве дополнения к отсутствующим средствам у самого режима.

3,5 миллиарда долларов Минску никто отдавать не хочет. Москва согласна примерно на миллиард под условиями, так еще и для рефинансирования долга.

Если перевести на понятный: Москва будет переставлять деньги из одного кармана в другой, но и это в случае гарантий от Лукашенко. А поскольку гарантиям никто не верит, то придется сдавать позиции на месте, а не в перспективе.

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