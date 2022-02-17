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Путин вызвал Лукашенко «на ковер»: Песков озвучил неожиданные подробности

  • 17.02.2022, 8:19
  • 1,772
Путин вызвал Лукашенко «на ковер»: Песков озвучил неожиданные подробности

Российские войска могут остаться в Беларуси?

Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся 18 февраля. Как сообщает пресс-служба Кремля, встреча пройдет в Москве.

«Планируется обсудить вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений, стратегического партнерства и союзничества, а также актуальные проблемы европейской безопасности», — рассказали в пресс-службе российского президента.

О том, что встреча пройдет до конца недели, ранее подтверждал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

При этом он не стал комментировать вопрос о выводе российских войск из Беларуси.

«Не будем забегать вперед. Давайте дождемся встречи. Надеемся, что два президента также сделают заявления по итогам их переговоров», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Напомним, встречу анонсировал Лукашенко. По его словам, она будет посвящена также выводу российских войск после учений «Союзная решимость — 2022».

Предыдущая встреча Путина с Лукашенко состоялась 29 декабря прошлого года в Санкт-Петербурге.

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