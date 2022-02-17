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Британская разведка сообщила о новых подразделениях РФ у границ Украины

  • 17.02.2022, 8:51
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Британская разведка сообщила о новых подразделениях РФ у границ Украины

Речь идет не только о дополнительной бронетехнике и вертолетах.

Руководитель разведки обороны Британии генерал-лейтенант Джим Хокенхалл заявил, что Россия продолжает наращивать войска и технику вблизи границ Украины.

Об этом сообщает Reuters.

Он отметил, что у границ Украины появилась дополнительная бронетехника, вертолеты и полевые госпитали.

«Мы не видим доказательств, что Россия отвела свои силы от границ Украины. Вопреки заявлениям, Россия продолжает наращивать военный потенциал вблизи Украины. Это включает наблюдение дополнительной бронетехники, вертолетов и полевого госпиталя у границ Украины. Россия имеет военный потенциал для вторжения в Украину», — заявил Хокенхалл.

15 февраля Россия объявила о возвращении на базы военных Западного и Южного округов.

11 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия направила дополнительные силы на границу с Украиной и может начать вторжение в любой момент, в том числе во время зимних Олимпийских игр в Пекине. Издание Politico сообщило со ссылкой на источник, что Джо Байден рассказал союзникам по НАТО и лидерам Евросоюза об угрозе вторжения России в Украину 16 февраля.

В России в ответ обвинили западные СМИ в «масштабной дезинформационной кампании».

Позже в Пентагоне сказали, что не могут подтвердить данные СМИ о дате возможного вторжения.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в информпространстве слишком много информации о вторжении РФ в Украину. Он призвал не паниковать и заверил, что «все под контролем». Зеленский объявил 16 февраля 2022 года Днем единства.

Россия стягивает войска к украинским границам с конца октября 2021 года. 14 февраля главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что возле границ Украины находятся около 120 тысяч российских военных. Украина не видит угрозы полномасштабного вторжения РФ в ближайшее время.

Западные партнеры Киева обеспокоены возможными планами масштабного вторжения РФ и предупреждают о введении жестких санкций в отношении Москвы.

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