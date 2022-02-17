Кто ответит за пропавшие из белорусских магазинов капусту, картошку и свеклу? 17.02.2022, 9:00

Эксперты считают, что дефицит — рукотворный.

Решения официальных белорусских властей привели к проблемам с поставками продовольственных товаров в магазины. Это подтвердили сами власти, сообщает «Белсат».

Цены растут, власти придумывают

Продукты остаются лидерами по росту цен в Беларуси. Только за январь 2022 года они подорожали на 2%. В том числе капуста белокочанная выросла в цене на 20,3%, помидоры свежие – на 16,4%, виноград – на 16,0%, чеснок – на 15,2%, бананы – на 14,9%, хлеб, изделия булочные из муки 1 сорта – на 13,0%, перец сладкий – на 12,3%, морковь – на 11,9%, свекла – на 11,9%.

За год же – январь 2022-го к январю 2021-го – капуста подорожала почти в 3,4 раза, свекла – в 1,8, картошка и морковь – в 1,6, а лук – в 1,5.

В этой ситуации Совет министров не придумал ничего лучшего, как просто директивно ограничить рост цен. С 26 января в Беларуси действует ценовой «потолок» для некоторых отечественных овощей и яблок.

В настоящее время максимальный ценник на белорусскую свежую белокочанную капусту в магазинах не может превышать 1,68 рубля, на морковь – 1,54 рубля, свеклу – 1,41 рубля, репчатый лук – 1,57 рубля, картофель – 1,4 рубля, яблоки – 2,51 рубля. За нарушения ограничений грозит штраф.

Все это происходит на фоне белорусских санкций против стран Запада, которыми с 1 января в том числе ограничивается импорт в Беларусь западных фруктов и овощей. При этом еще в декабре 2021 года в ответ на введение Минском котрсанкций независимые экономисты предсказывали, что в результате Беларусь может иметь проблемы с фруктами и овощами.

Как итог, такое ручное регулирование цен и искусственное ограничение импорта привели лишь к тому, что белорусские фрукты и овощи начали исчезать из продажи. Продавать их по тем ценам, которые выставили чиновники, захотели не все.

«Это то, что называется «очень скоро будущее наступает». Неделю назад говорили, что среди возможных последствий на ограничение цен на этот самый борщевой набор, возможно, и ухудшение ассортимента, и исчезновения просто товаров, которые не хотят продаваться по таким ценам. Вот, оно неожиданно произошло», – отмечал экономист Сергей Чалый.

В итоге все тот же Совмин 4 февраля уже был вынужден ограничить вывоз лука, белокочанной капусты и яблок независимо от страны происхождения за пределы Беларуси.

Перебои сохранятся

Но и сейчас, как пишет государственное издание «Минск-Новости», после того, как 26 января были ограничены максимальные цены на капусту, лук, свеклу, морковь и картофель, в магазинах и поныне такая продукция по фиксированным ценам не всегда есть в продаже. А люди все равно вынуждены приобретать иностранные продукты по гораздо более высоким ценам.

Сами же власти вынуждены помогать «торговым сетям для взаимосвязи с производителями», подключать «регионы, области, всех производителей, чтобы обеспечить поставки».

«В Минске в осенний период на складах предприятия «Партизанское» был заложен стабилизационный фонд овощей, который как раз и создается для недопущения дефицита товаров в торговле. Чтобы не возникало перебоев поставки отечественной сельскохозяйственной продукции в магазины столицы, организовали взаимодействие торговых сетей с этим предприятием. За счет запасов стабфонда удалось нормализовать ситуацию», – рассказала замначальника Главного управления торговли и услуг Мингорисполкома Ирина Маслакова.

Но, по ее словам, и впредь «могут быть кратковременные перебои».

Проще на компост переработать

В комментарии «Белсату» экономист Лев Марголин подчеркнул, что провластные экономисты знают о том, что любое ограничение цен приводит к дефициту.

«Но я думаю, главная причина в том, что наши власти еще не поняли, что сейчас большинство овощей в Беларуси поставляют не колхозы, а частники – фермеры. Это факт. А у нас привыкли, что нужно дать команду колхозам и они сделают все, выгодно им это или невыгодно. И вот получается, что если частнику говоришь, что ты должен продавать свою продукцию не дороже, чем по таким вот ценам, то он лучше не будет ее продавать», – отметил экономист.

Во-первых, по мнению Льва Марголина, фермер может подождать, пока «власти сами опомнятся и что-то отменят». А, во-вторых, частнику, чтобы привезти продукцию, нужно дополнительно тратить деньги, чтобы нанять транспорт или купить топливо для своего.

«Зачем ему это делать? И здесь у него есть два выхода. Первое – это везти по тем ценам, которые предлагают, но везти плохую продукцию. Не лучшую. А лучшую или немножко придержать, или ввезти в Россию, если не очень далеко от нее, или какими-то партизанскими тропами в другие пограничные страны. И на самый худший случай он постарается это продать на промышленную переработку или вообще на какой-то компост переработать. Но себе на потери он работать не будет. Вот этого не понимают наши руководители сельского хозяйства», – подчеркнул экономист.

Вместе с тем, считает Лев Марголин, никто из чиновников наказания за то, что не понимает этого, не понесет. Как и не несли в других подобных случаях раньше. И если проблему удастся все же решить, то об этом все забудут, заключил собеседник.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».