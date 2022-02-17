В Норвегии нашли таинственный предмет с древними рунами 17.02.2022, 9:04

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Изделие изготовили примерно в 13-м столетии.

Археологи, работающие в Норвежском институте культурного наследия, проводили некоторое время назад раскопки на территории исторического региона Осло. Они нашли загадочный деревянный предмет, который покрывают древние руны.

Об этом сообщает NIKU.

Это уже третий по счету действительно ценный артефакт, который удалось отыскать за полтора месяца археологических раскопок на данной территории. Стоит отметить, что раньше в этом же месте специалисты нашли фигурку сокола, которая сохранилась в отличном состоянии вплоть до наших дней.

Очередная находка изготовлена из древесины. На поверхности предмета присутствует восемь рунических символов, которые были вырезаны достаточно грубо. Археологи считают, что это изделие изготовили примерно в 13 столетии.

Длина находки достигает 11,4 сантиметра. В средней части он более узкий и грубо обработанный, имеет при этом широкие концы. Древние символы располагаются только на одной стороне. Нанесены они были после того, как артефакт был полностью изготовлен. Археологи отмечают, что эти руны не читались на протяжении восьми столетий.

Для того, чтобы можно было расшифровать старинные символы, археологи пригласили специалиста Кристеля Зильмера. Он работает в Университете Осло и хорошо разбирается в рунах. Ему удалось установить, что один из вырезанных символов означает имя Асбьерн. Данное имя считается весьма распространенным в Скандинавии. Часто оно использовалось в средние века викингами. Второй символ означал «владеет мной».

Профессор добавил, что во многих случаях в средневековых надписях присутствуют имена тех, кто владеет артефактами. В текстах могут быть не только личные имена, но еще и с приставкой «владелец». В некоторых ситуациях даже говорится о том, чем именно владеет тот или иной человек.

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