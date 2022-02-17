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Ночью в Минске горели «сараи раздора»

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  • 17.02.2022, 9:18
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Ночью в Минске горели «сараи раздора»

На их месте Академия МВД хотела построить корпус и общежитие, но местные жители были категорически против.

Ночью горели сараи в районе площади Победы, сообщает МЧС. Именно на их месте во внутреннем дворе Академия МВД хотела построить учебный корпус со столовой и общежитие для курсантов. Но местные жители категорически выступили против, а Мингорисполком поручил доработать проект.

Сообщение о пожаре поступило 16 февраля в 23.51. В результате пожара повреждены 23 сарая на общей площади 120 квадратных метров. Причина пожара устанавливается.

Во внутреннем дворе, образовавшемся между домами №43 по проспекту Независимости, №16 по улице Красной и гимназией №23, Академия МВД планировала построить еще два здания: пятиэтажный учебный корпус со столовой и шестиэтажное общежитие для курсантов.

Но для этого было необходимо снести старые сараи и занять часть дворового пространства ближайших жилых домов. В 2021 году проект выставили на общественное обсуждение и местные жители выступили категорически против. В итоге Мингорисполком рекомендовал доработать архитектурно-планировочную концепцию и учесть замечания участников обсуждения.

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