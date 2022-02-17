«В Греции потратили за месяц €11» 8 17.02.2022, 9:36

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Белорусы рассказали, как объехали полмира в автодоме.

Наверняка у вас хоть раз в жизни возникало желание все бросить и уехать куда подальше, в манящую неизвестность. Отбросить страх и реализовать эту на первый взгляд безумную идею удается лишь единицам. У наших героев Артема и Лены это получилось: они променяли дом на спонтанные путешествия в кемпере. И теперь знают все о самых лучших местах для ночевки (а главное, бесплатных!). Каково это, провести целый год в доме на колесах с собакой и маленькой дочкой, они рассказали Onlíner.

Полгода в Азии с одним чемоданом

Впервые судьба столкнула пинчанина Артема и новолукомчанку Лену в стенах университета в Новополоцке. Правда, познакомиться там они так и не успели: парень перевелся учиться в столицу. Контакт случился чуть позже в одноименной соцсети. Ребята начали общаться, периодически виделись.

— Потом я уехал в Москву работать архитектором, Лена продолжила преподавать в Новополоцке экономику… И в какой-то момент мы спонтанно решили пожениться, — усмехается Артем.

— Я планировала выйти замуж за другого, до свадьбы оставалось пару месяцев. Но незаконченные отношения с Артемом постоянно напоминали о себе. Однажды он написал мне сообщение с вопросом: «Ты любишь меня?» И я долго не знала, что ответить. Скажу «нет» — совру. Скажу «да» — признаю, что последние годы строю свою жизнь на лжи. И я все-таки написала «да». Через месяц мы расписались. Суббота, 9 утра — пожалуй, это самое невостребованное время. В ЗАГС пришли самыми первыми — в кедах, шортах, с ромашками в руках. После поехали знакомиться с родителями, у них тоже был шок, — вспоминает Лена.

Дальше Москва, съемная квартира, работа и обычная жизнь. Парень продолжил трудиться архитектором, девушка устроилась менеджером по продажам. Спустя три года оба поняли, что выгорели.

— Появилось желание все бросить и перезагрузиться. Поэтому вместе с нашей полуторагодовалой дочкой мы укатили на зимовку в Азию. Сначала полетели во Вьетнам — так дешевле всего. Заранее забронировали guest house (подобие небольшого отеля с более домашней атмосферой, обычно его сдает собственник. — Прим. Onlíner) в Хошимине. Он находился в каком-то неблагополучном районе, по комнате ползали огромные тараканы. И пока ребенок посапывал на кровати, мы сидели на полу и думали, что делать. Поскольку мы установили себе лимит — не тратить на жилье больше $10, — просто взяли себя в руки и дотерпели. Старались много гулять. Зато этот печальный опыт научил нас тому, что не нужно бронировать отель больше чем на один день.

Семья пробыла во Вьетнаме три месяца, два из которых провела на райском острове Фукуок. Чтобы представить себе его, достаточно вспомнить рекламу батончиков Bounty. Там ребята тусовались с местными, встретили Новый год на берегу океана…

— Однажды мы повстречали русскую девушку, которая по вечерам продавала картины с изображением тех мест, где она путешествовала. Разговорились с ней, и она посоветовала съездить в Кампот. Так мы и махнули в Камбоджу.

После нее были Таиланд, Малайзия и Бали — куда ж без него, сказочного?

— Это наша самая большая любовь. До поездки думали, что это просто раскрученный туристический курорт, но мы ошибались. Очень красивое место, где каждое здание — это произведение искусства. А какая там сумасшедшая природа! На Бали есть все: океан, горы, озера, вулканы, рисовые плантации… Но больше всего нас впечатлило отношение местных к своему дому. Как-то мы спросили у одного человека, путешествуют ли вообще балийцы? На что он ответил: «Мы не можем оставить свой остров, мы должны делать подношения нашим богам, чтобы он оставался таким же красивым и любящим всех своих жителей». Поэтому на Бали можно каждый день наблюдать какую-нибудь религиозную церемонию, — рассказывает Артем.

Белорусы провели в Азии полгода. Столь продолжительный отпуск обошелся им в $6000. Считают, что могли бы обойтись меньшими затратами, но были слишком неопытными.

— Основная статья расходов — это транспорт (билеты на поезда, самолеты, автобусы) и жилье. Хоть мы и старались уложиться в $10 за ночь, удавалось это не всегда. Например, на Бали за эту сумму можно снять бунгало с бассейном и видом на океан или уединенную хижину в джунглях, где душем служит водопад. В Камбодже номер стоит $8—9, но нужно доплачивать $3—4 за пользование кондиционером — вам просто дают пульт управления. В Таиланде за $10 так вообще нереально арендовать что-то нормальное.

Проехали 22 страны на кемпере

Семья ненадолго вернулась в Беларусь, забрала у родителей собаку и переехала в Польшу. Начала потихоньку обживаться.

— После Азии было тяжело адаптироваться — мы стали слишком свободными. Раньше мы стремились к карьерным достижениям, материальным ценностям, хотели зарабатывать много денег, а во время поездки обходились всего одним чемоданом и чувствовали себя прекрасно. Без крутой машины и какого-то социального статуса. Сейчас нам близки идеи минимализма и разумного потребления. Мы несколько раз подумаем, прежде чем купим какую-то новую вещь. И очень часто все, что необходимо, потом само нас находит: например, кто-то отдаст игрушку для ребенка или что-то такое, — объясняет Лена. — Да и вообще мы решили, что если и вкладываться во что-то, то только в себя и свое развитие. А конкретно — в путешествия.

Поэтому, промаявшись какое-то время на одном месте, супруги поняли, что истосковались по дороге. Взяли палатку, сели в свою легковушку и погнали сначала к Балтийскому морю, потом в Берлин, оттуда в Амстердам… Ездили таким образом две недели, но палатку так ни разу и не разложили: все время спали в машине.

— Мы могли выбрать любое место ночевки и самый лучший вид. Захотели — остановились прямо на улице красных фонарей. Единственная проблема — это душ и туалет. Да, на трассах есть заправки, но мы-то в основном колесили по достопримечательностям. И тогда Артема осенило: нам нужен автодом! — вспоминает Лена.

Так белорусы стали обладателями Fiat 1988 года. Стоил он €5500. Говорят, купили его в отличном состоянии: первое время заходили туда как в музей.

— Внутри есть туалет, душ, кухня с холодильником, газовой плитой и мультиваркой, много разных сундуков и шкафчиков, одна большая кровать, три дивана, стол. Такая компактная квартира-студия на колесах.

Отопление и подогрев воды в машине газовые (одного баллона хватает на пять месяцев), электричество в жилой части — от аккумулятора. Он заряжается либо от генератора во время движения, либо от солнечной батареи на крыше.

— Сначала автодом казался каким-то космическим кораблем, но постепенно мы разобрались. Главное — контролировать воду. В запасе должно быть 80 литров: 20 литров питьевой и 60 — бытовой. Пополнять ее можно на заправках, иногда на улицах — во многих странах есть колонки. Раз в неделю нужно сливать грязную, — перечисляет Артем. — Еще следует контролировать расход газа, поскольку баллоны можно дозаправить не везде. В Греции нам пришлось зимовать практически без отопления — включали его только в крайних случаях. Хорошо, что там было не очень холодно.

На своем автодоме семья проехала через 22 страны — это около 40 000 км. Первое путешествие заняло у них год. Они неделями жили на берегу моря в Болгарии, ночевали в самом центре Будапешта и Стамбула (хоть в некоторых государствах и запрещено парковаться на таких машинах вне кемпингов, супругам ни разу не выписали штраф), любовались Афоном прямо из своего окна. При этом никакого четкого плана у мужа и жены никогда не было: они могли проехать за день 300 км, а могли целый месяц стоять на одном месте.

— Особых трудностей мы никогда не испытывали, хотя случалось всякое. В Лиссабоне мы случайно забрались в самый центр города: там были очень узкие улочки, и мы боялись, что застрянем и создадим коллапс. В Анталии дом скатился с подпорок и врезался в дерево, из-за чего треснуло заднее окно. В Бухаресте в нас въехала другая машина и разбила заднюю фару. А еще у нас как-то сломался аккумулятор — мы несколько недель жили со свечами и фонариками, пока ждали запчасть из Китая. На этом все. Какого-то по-настоящему серьезного ремонта наш автомобиль пока не потребовал.

Ну а что насчет безопасности? Не страшно ли спать в машине, а уж тем более оставлять ее без присмотра?

— За два года путешествий нас ни разу не обокрали, хотя пару раз мы останавливались в не самых благополучных районах. Однажды оказались в месте, где вокруг было припарковано много легковушек с разбитыми стеклами. Но с нашим кемпером ничего не случилось. Возможно, это потому, что его частенько охраняла наша собака, — предполагает Лена.

Бюджет для продолжительных поездок супруги определили такой: тратить не больше $300 в месяц — это расходы на топливо и питание. Считают, что без своего автодома они в такую сумму никогда бы не вписались.

— Конечно, все зависит от страны и количества пройденных километров. В Турции мы проехали 2500 км и потратили $700, но зато закупились продуктами на год вперед, некоторые крупы до сих пор доедаем (спустя три года!). А в Греции месяц стояли в одной точке и умудрились прожить на €11! Собирали дикий виноград, яблоки, апельсины, хурму, оливки, инжир, орехи… В магазин всего два раза зашли за печеньем и шоколадками. А в Болгарии мы провели много времени у моря, которое выбрасывало на берег мидии. Поэтому часто их готовили.

Экономить помогало и то, что по кафе и ресторанам семья не ходит. Даже хлеб Лена печет сама в мультиварке. Но в основном питаются они фруктами, овощами и крупами.

Интернетом в дороге тоже пользуются редко — еще минус энная сумма денег.

— Путешествовали за счет накоплений, но если бы их не хватало, легко нашли бы подработку. В той же Португалии можно устроиться на плантацию и получать на двоих €2500.

Сменили кемпер на домик в белорусской глуши

Но до таких крайних мер дело так и не дошло. Последние два года Артем, Лена и их дочка Саша практически не выбирались из Польши. Вылазкам семьи серьезно помешал коронавирус.

Ребята даже вспомнили про собственный дом на хуторе, который приобрели пару лет назад.

— Мы давно подумывали о даче в Беларуси, где-нибудь вдали от людей. Однажды Артем наткнулся на объявление о продаже одной такой хаты недалеко от Кобрина. Мы тогда как раз собирались в свой первый трип и решили заскочить посмотреть на нее. Домик понравился, но мы подумали, что сейчас он нам ни к чему. Во время путешествия периодически о нем вспоминали… В конце концов попросили родителей купить его и оформить на себя. Стоил он $3100, — рассказала Лена.

Когда разбушевался ковид, супруги вернулись в купленный дом, сделали там небольшой ремонт и летом иногда приезжали. Но начавшийся год надеются снова провести в автодоме.

— Нам очень тяжело дается этот оседлый образ жизни. Ждем с нетерпением, когда сможем куда-нибудь рвануть, — признаются они.

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