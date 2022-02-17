FT: Британия готовит отмену «золотых виз» из-за действий России против Украины 17.02.2022, 9:41

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Мера ударит по интересам крупного бизнеса в РФ.

Великобритания рассматривает возможность отмены программы выдачи «золотых виз» в течение нескольких недель, передает Financial Times со ссылкой на представителей правительства.

По словам чиновников, глава МВД страны Прити Пател опасается, что система может быть использована для получения незаконных средств.

Financial Times пишет, что власти Великобритании вернулись к обсуждению проблемы с выдачей «золотых виз» после «действий России в отношении Украины».

По данным издания, правительство выдало 798 виз инвесторам за 12 месяцев до сентября 2021 года, 82 из них — россиянам. За тот же период гражданам Китая было выдано 210 виз.

Ранее власти страны объявили о завершении отчета о визах для инвесторов 1 уровня, выдаваемых, в частности, гражданам России, Китая и Казахстана, составленного на фоне опасений по поводу оборота незаконных средств.

Накануне Украина запросила международную помощь у НАТО на случай «масштабных чрезвычайных ситуаций различного характера, которые могут затронуть мирное население». Из-за опасений вторжения уже около 40 стран призвали сограждан покинуть Украину.

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