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Россияне потребовали у Лукашенко продавать им большие участки?

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  • 17.02.2022, 10:02
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Россияне потребовали у Лукашенко продавать им большие участки?

Кто будет скупать землю в Беларуси.

15 февраля Александр Лукашенко сообщил на совещании, что для строительства частных домов предлагается разрешить выделять участки площадью до 1 гектара. По его словам, однозначного мнения по проекту указа пока нет. Есть серьезные опасения, что его положения создадут лазейки для злоупотреблений, спекуляций и просто несправедливой торговли землей.

Сайт udf поинтересовался у экспертов: чем можно объяснить инициативу властей?

«Россияне будут более активно скупать землю здесь»

Предприниматель и бывший сотрудник райисполкома Николай Лысенков отметил, что в западных странах ограничений по площади участков нет.

«Если средства позволяют человеку построить дом и содержать большой участок, то почему ему не позволить это сделать? Это же хорошо для экономики: пусть богатый человек тратит и вкладывает деньги. В Беларуси это нужно было разрешить еще 30 лет назад. Сейчас выделяют до 25 суток, как правило – 10-15. Но земли в Беларуси с избытком. Наша страна по площади с Великобританию, а по населению в четыре раза меньше», – сказал Лысенков.

Почему решение по увеличении выделяемых участков под строительство дома до одного гектара возникло сейчас, а не 30 лет назад?

«Думаю, потому что тогда Лукашенко пытался заново построить Советский Союз. А теперь он ориентируется на Россию, где есть узаконенные олигархи. Сейчас правительство делает все, что прикажут там. В Крыму до 2014 года строительства дворцов тоже не было, но после аннексии олигархат стал туда активно летать. Думаю, нечто похожее будет наблюдаться скоро и в Беларуси, россияне будут более активно скупать землю здесь», – полагает Лысенков.

Сколько сейчас стоят в Беларуси участки под дома?

«Рынок земли под застройку в Беларуси как таковой еще не сформирован. На аукционе в небольших городках участок в 15 суток стоит порядка тысячи долларов. А в Европе квадратный метр земли в хорошем месте стоит около тысячи долларов. Земля не должна быть дешевой», – отметил Лысенков.

С другой стороны, по его мнению, приход россиян будет означать инвестиции для белорусской экономики:

«Дома будут строить наши белорусы, налоги за землю будут платиться к казну».

Лукашенко напомнил о поручении придумать стимулирующие механизмы, чтобы «рассредоточить людей по стране». Поможет ли в этом новая инициатива?

«Это вопрос из другой области. В регионах нет достойной работы, хороших заработков, инфраструктуры. Достаточные условия есть только в Минске. И почему идет уплотнение столицы? Потому что нет денег на строительство сетей и остальной инфраструктуры в других местах», – сказал Лысенков.

«Боитесь, что богатые все разберут подешевке – увеличьте налог в пять раз»

Кандидат экономических наук Петр Мигурский, живущий на Могилевщине, отметил, что с новой инициативой власти запоздали.

«Увеличение площади земельного участка – это попытка государства извиниться перед тем народным порывом 90-х годов, когда люди рвались до земли, хотели заниматься производством, а им отказали», – считает Мигурский.

Он добавил:

«Хотя и сегодня найдутся желающие заполучить большой участок земли, чтобы, возможно, вести и приусадебное хозяйство. Проникнуть в ход мысли чиновников довольны сложно. Им кажется, что раз земля государственная, то ее не стоит раздавать людям. Но что плохого в том, что люди будут платить налог с земли? Боитесь, что богатые все разберут подешевке – увеличьте налог в пять раз».

По его мнению, стоит больше выделять земли и фермерам под производство сельхозпродукции.

«Сегодня они с большим трудом могут добиться большего участка. Знакомый воюет, судится с местные властями, которые отказываются дать ему в аренду дополнительные 3-4 гектара», – рассказал Мигурский.

Поможет ли новая инициатива «рассредоточить людей по стране»?

«Люди привыкли в городах к комфорту – и бросать это ради одного гектара земли? Нет. Другое дело, если есть возможность иметь в сельской местности высокооплачиваемую работу, если душа лежит к природе, если хочется заложить сад и вести приусадебное хозяйство», – сказал Мигурский.

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