«Русские солдаты много пьют и становятся на рельсы прямо перед поездом» 9 17.02.2022, 10:19

21,364

фото: Министерство обороны РБ

Белорусы рассказали, что им принес приезд на учения военных из РФ.

В начале февраля 2022 года Россия перебросила в Беларусь несколько тысяч своих военных в рамках совместных учений "Союзная решимость – 2022", которые проходят с 10 по 20 февраля. Как заявляло Минобороны РФ, учения пройдут на пяти полигонах, расположенных в основном на западе и юго-западе Беларуси: Домановском, Гожском, Обуз-Лесновском, Брестском и Осиповичском. Также для учений будут использованы четыре аэродрома: в Барановичах, Лунинце, Лиде и Мачулищах. Все перечисленные районы находятся вблизи границ с Украиной, передает currenttime.tv.

Точное количество военнослужащих, которые прибыли из России в Беларусь, официально не называлось. Обозреватель Артем Шрайбман в статье для Московского центра Карнеги сообщал, что "такого количества российских военных на белорусской территории не было за всю постсоветскую историю". Однако глава Минобороны России Сергей Шойгу, который приезжал в Минск в начале февраля, заявлял, что численность войск "не превышает параметры, установленные Венским документом 2011 года" (9 тысяч человек), а значит, не обязывает Москву уведомлять о проводимых мероприятиях другие страны.

Помимо Беларуси, Россия также с конца 2021 года накапливала военную технику и в других регионах, близких к границам Украины: в Ростовской, Брянской, Воронежской областях, а также в аннексированном Крыму. Всего, по данным наблюдателей, к границам Украины было переброшено порядка 120 тысяч военных, в том числе из Сибири и с Дальнего Востока.

Первые сообщения о российских солдатах в Беларуси появились в белорусских соцсетях и на форумах 18 января. Местные жители жаловались на то, что военные используют оборудование на железной дороге для погрузки и разгрузки тяжелой техники, из-за чего оно ломается, и оставляют после себя много мусора. По их словам, во время проживания в палаточных лагерях военные "много пьют и продают дизельное топливо", рассказывает белорусская служба Радио Свобода, чьим журналистам удалось поговорить с жителями районов, используемых для учений.

Очевидцы также рассказали, что замечали российскую военную технику и солдат не только в местах, которые были официально обозначены как те, где проводятся учения, но и в других районах.

"Я лично видел движение гусеничной военной техники по улицам города, – рассказал один из жителей города Хойники в Гомельской области: от него до границы с Украиной менее 50 км. – Солдаты расселились в окрестных лесах. Они много пьют и продают много дизтоплива. Они живут в палатках".

Официально Хойники не входят в район учений: в них входит только соседний Брагинский район, который вплотную прилегает к границе Украины.

Слова жителя Хойников подтверждает телеграм-канал @bel_zhd, который пишет о Белорусской железной дороге. По его данным, разгрузка российской военной техники на вокзале Хойников началась 14-15 февраля. Технику и российских солдат туда подвозят поездами со стороны Речицы через узловую станцию Василевичи.

"Во время разгрузки военной техники эти смельчаки часто стоят на главных путях, прямо на рельсах, – сообщает @bel_zhd. – Они уходят только тогда, когда поезд приближается к ним на расстояние 200 метров. Водители вынуждены применять экстренное торможение, чтобы предотвратить столкновение".

По главным путям на станциях ходят поезда, а для приема поездов на станцию, погрузки и разгрузки вагонов, а также стоянки поездов и вагонов используются отдельные пути: станционные, сортировочные, ходовые, соединительные и другие. Таким образом, очевидец говорит о грубейшем нарушении техники безопасности на железной дороге.

По словам очевидцев, небольшие белорусские грузовые станции не выдерживают условий, в которых выгружается российская военная техника.

"Рампы для разгрузки военной техники ломаются в ноль, очень много случаев повреждения вагонов при разгрузке, – рассказывают они. – Нередки падения боевой техники с платформ при разгрузке. После выгрузки остается много потерянного снаряжения (бронежилеты, каски, средства индивидуальной защиты)".

Очевидцы также рассказали, что после российских солдат на железнодорожных путях остается много мусора. Особенно много его возле железной дороги под Ельском (небольшой город в Гомельской области в 20 км от границы с Украиной).

"Полные трехлитровые мешки с мусором валяются через каждые 20 метров на протяжении 3 км, – рассказывают очевидцы. – Бутылки водки, пустые пластиковые кеги, пустые коробки из-под печенья".

Согласно официальному сообщению Минобороны Беларуси, в учениях в Брагинском районе Гомельской области также принимают участие ракетные части. 15 февраля они произвели пуск ракеты из тактического ракетного комплекса "Точка" по цели, находящейся на расстоянии 60 км: это примерное расстояние от Брагина до украинского Чернигова. Также, как сообщали российские военные, в Беларусь были доставлены два дивизиона зенитных ракетных систем С-400 "Триумф", несколько зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С", многоцелевые истребители Су-35С, оперативно-тактический комплекс "Искандер-М" и другая тяжелая техника.

По официальной информации, учения "Союзная решимость – 2022" завершатся в воскресенье, 20 февраля. Однако уже утром 15 февраля Минобороны России сообщило, что Россия начала поэтапный вывод своих военных из Беларуси. Сообщение было сделано примерно за сутки до 16 февраля – даты, которую западные разведки называли как одну из наиболее вероятных дат вторжения России в Украину.

По сценарию учений РФ и Беларуси, коалиция "западных" стран (Нярис, Помория, Клопия и подконтрольные им террористические организации) дестабилизирует обстановку в Республике Полесье (предположительно, это Беларусь) и провоцируют вооруженный конфликт с Республикой Днепровия (предположительно, Украина). "Западные" вводят туда войска под видом миротворцев и развязывают агрессию, но за Республику Полесье вступается Северная Федерация (предположительно, Россия), и вместе они отражают атаку боевиков.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».