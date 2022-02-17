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В Гродно загорелся Geely из конвоя

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  • 17.02.2022, 10:42
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В Гродно загорелся Geely из конвоя
фото: АВТО ГРОДНО

Причины до сих пор неизвестны.

Вчера, 16 февраля, на Индурском шоссе в Гродно вспыхнул Geely, который сопровождал микроавтобус с грузом.

"АвтоГродно" со ссылкой на читателя рассказало, как это было.

"Сопровождали меня, – рассказывает читатель. – Мы ехали по Индурскому шоссе в сторону выезда из Гродно. Напротив рынка "Южный" автомобиль сопровождения вспыхнул. Я ехал как раз позади".

Огонь стал распространяться снизу, из-под моторного отсека. Читатель и водители из соседних полос тут же остановились, подбежали с огнетушителями.

"Мы взяли огнетушитель из машины сопровождения, из моей и соседних. Спасали большой компанией. Получалось достаточно эффективно, пламя удалось сбить. В это время кто-то успел вызвать спасателей МЧС. Они приехали быстро, но огня уже не было. Спасатели перепроверили, что проблема решена".

"Как думаете, что могло произойти?" – интересуются журналисты.

"Пока неясно, автомобиль будут обследовать. На месте происшествия вместе с сотрудниками мы подумали, что, возможно, лопнул топливный шланг. Самое главное, что никто не пострадал", – говорит читатель.

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