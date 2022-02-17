Ученые: Орангутаны инстинктивно умеют использовать молотки и острые камни 17.02.2022, 10:54

Никого из испытуемых приматов ранее не учили этому.

Согласно исследованию Тюбингенского университета в Германии, необученные орангутаны в неволе могут выполнить два основных шага в последовательности использования каменных орудий: ударять по камням и резать, пишет «Новое время».

Исследователи проверили изготовление и использование инструментов на двух содержащихся в неволе самцах орангутанов (Pongo pygmaeus) в зоопарке Кристиансанд в Норвегии.

Ни один из них ранее не обучался подобному и ему не показывали примеры такого поведения.

Каждому орангутангу был предоставлен бетонный молоток, подготовленное каменное ядро и две коробки-головоломкой, требующие от них перерезать веревку или силиконовую кожу, чтобы получить награду в виде еды. Оба орангутана спонтанно ударяли молотком по стенам и полу своего вольера, но ни один из них не направлял удары по каменному ядру.

Во втором эксперименте орангутанам также дали сделанный руками человека острый кремневый отщеп, который один орангутанг использовал для разрезания кремниевой кожи, решая головоломку. Это первая демонстрация режущего поведения у необученных орангутангов.

Чтобы затем выяснить, могут ли обезьяны научиться оставшимся шагам, наблюдая за другими, исследователи продемонстрировали, как ударять по ядру, чтобы создать кремневый отщеп, трем самкам орангутангов в зоопарке Твайкросс в Великобритании. После этих демонстраций одна самка продолжала использовать молоток, чтобы ударить по ядру, направляя удары по краю, как показывали ученые.

Это исследование является первым, в котором сообщается о спонтанном использовании каменных орудий без четкого руководства у орангутангов, которые не были обучены людьми.

Авторы говорят, что их наблюдения позволяют предположить, что у нашего последнего общего предка с орангутангами 13 миллионов лет назад могли существовать две основные предпосылки для появления использования каменных орудий — удары каменными молотками и распознавание острых камней как режущих инструментов.

Ученые добавляют: «Наше исследование — первое, в котором сообщается, что необученные орангутаны могут спонтанно использовать острые камни в качестве режущих инструментов. Мы также обнаружили, что они с готовностью участвуют в ударах по камням и что эта деятельность иногда приводит к отделению острых каменных кусочков».

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