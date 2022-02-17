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В Германии из-за урагана парализовано железнодорожное сообщение

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  • 17.02.2022, 11:05
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В Германии из-за урагана парализовано железнодорожное сообщение

Во многих регионах страны закрыты начальные и средние школы.

Мощный ураган "Иления", пронесшийся над северными и западными регионами Германии в ночь на четверг, 17 февраля, парализовал движение железнодорожного транспорта в стране. В семи федеральных землях - Нижней Саксонии, Бремене, Гамбурге, Шлезвиг-Гольштейне, Мекленбурге - Передней Померании, Берлине и Бранденбурге приостановлено движение поездов дальнего следования, сообщает dw.com.

Ураган сильно повлиял и на региональное железнодорожное сообщение. Практически повсеместно отменяют или задерживают рейсы. К югу от Гамбурга движение поездов прекращено полностью. Железнодорожный концерн Deutsche Bahn из-за продолжающейся непогоды не исключает, что перебои сохранятся и в ближайшие дни.

Во многих регионах закрыты школы

В самой многонаселенной федеральной земле Германии - Северном Рейне - Вестфалии - в качестве меры предосторожности закрыты все школы. Земельное правительство призвало родителей по возможности не отправлять детей и в детские сады. Земля Бремен перевела школы на дистанционное обучение, закрыты школы и в некоторых районах Нижней Саксонии. В целом ряде других земель власти позволили родителям самим решать, следует ли отправлять детей в школу.

Основной удар урагана пришелся на северную часть земель Гессен, Саксония и южную часть земли Бранденбург. В некоторых районах ФРГ произошли наводнения. Мощные порывы ветра валили деревья, срывали дорожные щиты и знаки, однако о крупных разрушениях пока не сообщается. В районе 1141-метровой горы Броккен, расположенной в лесном регионе Гарц на востоке Германии, скорость ветра достигала 159 км/ч.

Немецкая метеорологическая служба (Deutscher Wetterdienst, DWD) сообщила, что "Иления" с середины дня 17 февраля ослабеет, но передышка, скорее всего, будет короткой. Уже в полдень 18 февраля пределов Германии может достичь ураганный циклон "Зейнеп" с британских островов, который принесет с собой сильные порывы ветра и проливные дожди.

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