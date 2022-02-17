Расслабляться рано 1 Владимир Фесенко

17.02.2022, 11:20

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Владимир Фесенко

Миновала ли угроза войны?

Два дня назад все спрашивали: будет ли война и когда? Сейчас чаще задают другой вопрос: миновала ли угроза войны?

Ответ первый: не верьте информации о датах и времени начала войны. Можете смело заключать пари, что именно в это объявленное время и в эту заявленную дату никакой войны не начнется (хотя это не означает отсутствие рисков войны).

Вся подобная информация (о датах и времени начала войны) объясняется рядом причин. Это может быть превентивная информационная спецоперация, чтобы упредить реальные планы начала военных действий (возможно, именно так действуют американцы). Хотя также не исключено, что информационное и эмоциональное напряжение целенаправленно поддерживается на высоком уровне, исходя из эгоистических интересов глобальных политических игроков. Ну и, конечно, очень заметен хайп на теме войны многих международных СМИ (и если бы только таблоидов). Погоня за сенсацией и броскими заголовками делают свое грязное дело.

Ответ на второй вопрос: расслабляться рано. Заявления российских руководителей о якобы отводе войск прозвучали, но фактически они пока не подтверждаются. Не исключен и обманный маневр, и банальные передвижения российских войск вдоль нашей границы. Наконец, напомню, что за последний год мы уже неоднократно наблюдали колебания в численности российских войск на нашей границе.

Вслед за некоторым снижением концентрации российских войск на границе с Украиной, происходила очередная эскалация российской угрозы на наших рубежах. С очень высокой вероятностью это может происходить и далее. При этом на наших границах стабильно сосредоточены десятки тысяч российских военных и большое число современного вооружения.

Возможно, нынешнее напряжение через некоторое время спадет. Но российская военная угроза Украине стабильна с 2014 года, а сейчас повышенная концентрация российских войск на нашей границе может и закрепиться на регулярной основе.

Путин, который намеренно вызвал нынешний кризис вокруг Украины, ведет себя как геополитический Хичкок. Он спровоцировал ожидание войны России против Украины. Он поддерживает этот «саспенс» (англ. — suspense) — повышенное чувство тревоги, стремится вызвать панику у объектов своей психической атаки. Увы, но у некоторых западных коллег, и у западных СМИ он паническую реакцию точно вызвал. У меня такое ощущение, что кремлевский правитель наибольший кайф ловит именно от этого. В этой связи напомню высказывание президента США Франклина Рузвельта: «Нам нечего бояться, кроме страха». Поэтому не стоит делать таких подарков Путину, и подпитывать таким образом его болезненное и демоническое эго.

Наша (и Украины, и Запада) стойкость и решительность — главное оружие в «войне нервов», развязанной Путиным.

Владимир Фесенко, «Фейсбук»

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