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СМИ: Российские войска обстреляли детский сад в Станице Луганской

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  • 17.02.2022, 11:34
  • 9,438
СМИ: Российские войска обстреляли детский сад в Станице Луганской
Фото: facebook.com/proliskamission

В момент обстрела там находились дети.

Российские оккупанты в четверг утром, 17 февраля, во время артиллерийского обстрела Станицы Луганской и окрестностей попали в детский сад, в котором находились люди, сообщает zn.ua.

Как сообщила миссия «Пролиска», обстрел произошел в 9:00 утра. Во время артобстрела в результате прямого попадания снаряда было повреждено здание детского сада.

"В детском саду на момент обстрела были дети. По предварительной информации, две женщины получили контузии. На место происшествия выехали работники Государственной чрезвычайной службы Станицы Луганской", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/proliskamission
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