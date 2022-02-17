Массовая авария на МКАД: столкнулись десять авто 1 17.02.2022, 11:48

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Движение затруднено.

На МКАД в двух аварии повреждены десять автомобилей, сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Происшествие случилось 17 февраля, около 09.00. По информации инспекторов, на внутреннем кольце МКАД столкнулись два VW и Renault, которые ехали со стороны улицы Громова в направлении улицы Шаранговича. После этого столкнулись еще семь автомобилей, водители которых своевременно не снизили скорость движения для объезда препятствия.

В ГАИ отметили, что движение на данном участке затруднено.

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