Ученые нашли взаимосвязь между привлекательностью лица и иммунитетом 1 17.02.2022, 11:55

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Как это работает?

Вопрос о том, почему одни лица кажутся привлекательнее других, занимает ученых разных специальностей. Отчасти это связано с существующими в обществе нормами и представлениями о красоте, а также с личным опытом и характером. Впрочем, привлекательность может иметь биологическую роль, сигнализируя о здоровье организма и «качестве» наследственности. На такую возможность указывают и авторы новой статьи, опубликованной в журнале Proceedings of the Royal Society B, пишет Naked science.

Саммер Менгелькох (Summer Mengelkoch) и ее коллеги из Техасского христианского университета (США) проводили онлайн-эксперимент с участием 492 добровольцев. Им демонстрировали фотопортреты 159 реально существующих людей, прося оценить привлекательность каждого лица. Кроме того, те, чьи портреты показывали участникам, проходили дополнительное медицинское обследование, которое должно было показать состояние их иммунитета, течение воспалительных процессов и так далее.

Сопоставив эти данные, ученые обнаружили, что у людей, которые воспринимаются более привлекательными, иммунная система работает в среднем лучше, чем у менее красивых. Любопытно, что уровень воспаления с привлекательностью не коррелировал. Поэтому авторы заключили, что она может свидетельствовать скорее о способности организма справляться с заболеванием, нежели о текущей болезни в острой фазе.

Интересны и некоторые другие нюансы, отмеченные учеными. Например, привлекательность мужских лиц лучше всего коррелировала с показателями активности Т-киллеров — клеток, борющихся с бактериальными инфекциями. Привлекательность женских — с уровнями глюкозы, антител и некоторых других веществ в крови. В любом случае эксперименты показали, что красота лица может быть действительно связана с наследуемыми характеристиками иммунитета. По крайней мере, до определенной степени.

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