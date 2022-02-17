Визит Путина в Китай: разведчик рассказал о реальных результатах 3 17.02.2022, 12:02

4,262

Фото: Getty Images

Мелкий московский князь прибыл в ставку хана Золотой Орды.

Майор ПГУ КГБ СССР в отставке Юрий Швец, бывший сотрудник резидентуры советской разведки в Вашингтоне, а сегодня — консультант американских правительственных и корпоративных структур по вопросам России и Украины рассказал о реальных результатах визита Путина в Китай. Своими мыслями он поделился со зрителями в Youtube, расшифровку опубликовал «Newssky»:

— Визит Путина в Пекин. Начнем по порядку.

Мониторинг российских СМИ, официозных, я посмотрел китайские СМИ, в юго-восточной Азии, Гонконге, Сингапуре, ну, и естественно американские и европейские и что я могу сказать, значит, мне это вообще, все это действо, вызвало ассоциацию, вот приезжает мелкий, московский князь в ставку хана Золотой Орды. С дарами. С большими дарами, для того, чтобы получить ярлык на княжество. Но, если пользоваться более современными коннотациями, то это похоже было на приезд мелкого бандита к авторитету с платой за «крышу». Но, наверное, помните, как это все было обставлено. Вообще-то это был, как это все выглядело, это был не государственный визит. Остановился самолет, подкатили трап, выскочил оттуда маленький, невзрачный человечек, быстренько сбежал вниз, юркнул в машину и уехал.

Вообще, во время визитов такого уровня глав государств принимающая сторона, представитель принимающей стороны, он выходит обычно на улицу, встречает его у входа. Здесь товарищ Си стоял твердо на своем месте, ждал, пока товарищ Путин пройдет всю эту дорожку. Слава богу, что пройдет, потому что, как пишут историки, русские князья на животе должны были проползти. Вот через все это пространство шатра к ноге великого хана. Но тут наш, наш пострел проделал этот путь ногами. Ручку ему не подали. Ну и вот, все. Сфотографировались быстренько и приступили к переговорам.

Обратите внимание, с чего начал «великий гений и стратег всего мира» Владимир Путин свою презентацию. Он рассказал быстренько как, пышно развиваются двусторонние отношения и сразу перешел к делу, то есть, к дани. Он привез дань. Он отчитался, что мы с лихвой успешно выполняем все поставки, которые раньше запланировали, обещали и вам привезли новые поставки — в размере 10 миллиардов кубических метров в год. Которые будут продаваться, поставляться с Дальнего Востока в Китай.

Я вам расскажу, я так посмотрел на цифры, поинтересовался, залез в JPMorgan за 4 квартал прошлого года, чтобы понять, что означают вот эти все поставки и эти все цифры.

Итак:

Россия: Путин продает Китаю газ, практически по бросовым ценам, ниже цены на газ в мире нет. Это 140 долларов за 1000 кубометров. Это за прошлый квартал. 4 квартал прошлого года. В это время, как вы помните, цены на спотовых рынках в Европе зашкаливали за 1000 долларов, 1200, сейчас они упали. Последний раз я смотрел где-то около 900, мы возьмем среднюю цифру. Вот, 1000 долларов. В это время Путин поставлял Си по 140 за 1000 кубометров. Причем, в Европе нужен был газ, там немножко нервничали и зима приближается. Но Путин не мог поставить больше газа, хотя это было выгодней. В 7 раз дороже газ в Европу нежели в Китай. Но Путин не мог. Ему надо было по контрактам поставлять «си». В общем-то, небогатая страна Туркмения, ну, побогаче страна Казахстан — они продают газ туда же, в Китай, по ценам на 25-30 процентов дороже. Причем, газ из Туркмении и Казахстана в Китай идет в менее густонаселенные, в менее индустриальные районы, чем тот газ, который идет из России. То есть, российский газ, должен стоить дороже, чем туркменский и казахстанский. Но это политический газ.

Вот это и есть дань вассала своему хозяину. Хану или великому императору. Потому что, как пишут внешние источники, китайцы берут этот газ российский, тут же добавляют, увеличили его цену в полтора раза и тут же реэкспортируют в соседние страны юго-восточной Азии. То есть, на каждой 1000 кубометров, если Россия поставляет по 140, Китай тут же переключает вентиль, или не знаю, как это у них делается, по другой трубе идет в Мьянму и там еще во Вьетнам, но уже не за 140, а за 210. То есть, это живые деньги для Китая. Это кэш, там даже не надо добавлять. Ничего делать не надо, добавлять, никакую прибавочную стоимость.

И вот я посчитал, значит, «Сила Сибири» его мощность 38 миллиардов кубических метров в год. То есть, китайцы, вот так реэкспортом на этом делают 2,6 — 2,7 миллиарда в год. Теперь товарищ Путин пообещал товарищу Си еще добавить 10 миллиардов кубических метров в год. Что принесет Китаю еще 700, то есть, палец о палец не ударив, экспортируя российский газ, китайцы будут делать более 3,6, — 3,7 миллиарда долларов в год.

Самому дружественному государству Российской Федерации, союзному государству, как пишет JPMorgan, Белоруссии, Россия продает дороже газ. Армении продает газ дороже на 25-27%, я не говорю уже о Европе, то есть, Путин, распродает национальное богатство страны по бросовым ценам для «крыши». Это — плата за «крышу». Большому, могучему соседу. Но, причем, дань в таких размерах, она была недоступна даже для московских князей. Там, ну что, везли немножко меха, еще какую-нибудь ерунду. Но в таких размерах…В миллиардах! Ханам Орды такое даже не снилось. Но и это еще не все.

Об этом, практически, не писали даже американские средства массовой информации, я уже не говорю о российских, товарищ Путин привез товарищу «си» просто царский подарок — кусочек российской территории. Он небольшой. Размером 4,7 десятых квадратных километра. Но он очень важный. Потому что, вот, англичане, они отследили социальные сети Китая, в ходе визита Путина в Пекин и определили, что вот эта передача, вот этого, небольшого кусочка — это была самая животрепещущая тема в социальных сетях в Китае. Это был взрыв внимания. Хэштег — Россия возвращает Китаю территории. Он набрал больше всего, привлек больше всего внимания за этот день.

Но там не было благодарности товарищу Путину. Там сквозило ликование. Россия начала передавать, отдавать территории, которые по праву принадлежат Китаю. Тоже вспомнили, что значит с 1858 года по 1915 год, с 1858 по 1915 год, воспользовавшись поражением Китая в опиумных войнах, Россия оттяпала у Китая полтора миллиона квадратных километров и китайцы об этом прекрасно помнят.

И вот этот подарок Путина еще раз разбередил эти раны. В социальных сетях сквозили вот такие посылы, что: «Ну там ладно это 4,7десятых, я жду возвращения Владивостока, Благовещенска», до Тувы дошли.

То есть, китайцы ждут. И вот этот ход. Я не знаю, чем Путин будет дальше расплачиваться? Потому что, ну, вы помните, «ни пяди родной земли» — тут уже пошло. Пошла пядь. Но, кстати, были и другие варианты.

Вы знаете, что Путин передавал Китаю уже в долгосрочную аренду, на 50 лет, для освоения, участки. Очень большие участки земли. 50 лет, а считай, навсегда, китайцы оттуда уже не уйдут. Ну, вот вам, значит, Путин расплачивается с Си за «крышу», которую он ожидает. Он не договорился еще об этой «крыше», он только ожидает, что ему эту защиту предоставит товарищ Си. Недрами России по бросовым ценам, за бесплатно, и территории России. То есть, это, с моей точки зрения, величайшее падение российского государства, которое я могу только вспомнить. Даже если старые, исторически так брать, были поражения в России. Были унижения. Крымская война. Так. И так далее. Но что бы вот так! Втихаря! Продавать то, что, ну, святое, да? Земля. Трещать там, на Западе, перед Европой, перед американцами о русском мире. Это «вставание с колен» и тут же распродавать вот это все, «русский мир» отдавать китайцам и ползти практически, фигурально выражаясь, к ним на брюхе.

Вот так начался визит товарища Путина к товарищу Си. Значит. Они поговорили. Там было их 6 человек, Лаврова убрали. В детскую комнату. Он там не нужен был. Это, значит, подтверждает мое предположение, я говорил об этом, что главную скрипку, в формировании внешней политики России сейчас играет не МИД Российской Федерации, а Юрий Ушаков. В администрации президента России, но и Юрий Ушаков, то есть, у него, так сказать, он опытнейший дипломат, но сфера его возможностей, она очень ограничена. Потому что, сверху его сидит товарищ Путин. И что товарищ Путин скажет, какую глупость бы он не сказал, товарищ Юрий Ушаков вынужден вот в этих рамках и плясать, используя максимум свой интеллект для того, чтобы ограничить глупости, которые, значит, ему, в качестве указаний, дает Путин.

А Лавров, ну он сейчас так, на дальнем плане, там, в кордебалете вместе с Захаровой, и вот исполнять там, типа частушки, превратив МИД Российской Федерации в такой балаган, а сам превратившись, своего рода, в дипломатического клоуна, я бы так назвал ту роль, которую он сейчас играет.

Значит, что же получил Путин за вот это, за эти царские подарки и за унижение свой страны, да и своего режима?

То есть, он распластался перед великим императором, кстати, когда англичане отслеживали вот эти, социальные сети, китайские, в связи с возвращением этого участка земли. Ярко, как они писали, англичане, там ярко прозвучала этакая сексуальная тема, что происходит своего рода брачная ночь между или медовый месяц, между Путиным и Си и при этом роль мужчины несомненно играет Си. И что же товарищ Путин получил в результате этого соития? В чем сейчас состоит этот Пу-Си-Пакт?

Ну, вы, наверное, слышали, вообще я обратил внимание, в российских средствах массовой информации, но сначала, в самом оголтелом, в тот же день, там, была якобы сенсация. Невиданное заявление и так далее. Давайте мы его разберем на части. То, что там было на самом деле, потому что, на следующий день это все быстренько было скомкано и даже из уст российских специалистов по Китаю, звучали какие-то такие, ну, даже застенчивые что ли, смущенные комментарии. Вот один из самых хороших китаистов, но которого используют, к сожалению, для него, в пропагандистских мероприятиях, он, я вчера слушал, долго распространялся о том, как это важно, что есть совместное заявление, которое было подписано. Там много говорится о признании демократических ценностей, но с национальной спецификой. Величайшее достижение. То есть, большего достижения этот специалист — это один из крупнейших в России по Китаю, он, ну просто не смог там увидеть.

Итак, с чем, когда я вам рассказывал, что я ожидаю, что произойдет там, я вам говорил, что главная задача Путина это уговорить Си, в случае, если на Путина и на путинскую Россию, обрушатся вот эти санкции, которые подготовлены в случае его вторжения в Украину, Китай должен взять на себя финансовую и экономическую поддержку России. То есть, они, Китай, должен был как бы так, амортизировать этот удар западных санкций. Путин не получил ни того, ни другого. Ноль. Вообще, вот, в результате этих переговоров Китай вообще не взял на себя никаких обязательств.

Потому что декларация это декларация. Это заявление. Так сказать, объединение мира, все китайцы молодцы, они такие тонкие люди, как я их всегда знал. То есть, они поняли нутро, я бы не сказал «загадочную русскую душу», а вот, примитивную душу питерского бандита из подворотни.

Ему же не много надо, ему надо, чтобы его похвалили и чтобы посадили рядом и сказали, что он большой, великий. Вот Си и уделил этому три часа. И подписали они эту декларацию. Заявление. И что в этом заявлении?

Значит, обратите внимание, самое главное для Путина что? Это безопасность.

Это вот Китай, который должен поддержать финансовый, экономический аспекты. Взять все бремя, весь этот удар, который понесет Россия от санкций, на себя.

Но этот вопрос находится аж там, в конце. Вообще заявление состоит из четырех больших частей и вот этот, о безопасности, он там на третьем месте.

Первое — это разговор ни о чем.

Разговор о демократии с национальной особенностью, национальным оттенком. То есть Путин когда-то, помните, говорил, что сейчас, после смерти Ганди ему даже поговорить не с кем. Ну, такой, вселенского масштаба ум. Характер. Демиург мирового пространства. Ну, товарищ Си с ним обсудил. И картина была такая: в современных условиях возникает новая архитектура мироздания. И вот, дружно взявшись за руки, товарищ Путин с Си, они, значит, идут вперед и будут руководить всем миром.

Я себе представляю, когда товарищ Си об этом говорил, на лице товарища Путина была блаженная улыбка. Глаза его сияли от счастья. Ему представлялся бриллиантовый дым. Но это было и всё. Это были разговоры ни о чем.

Значит, второй пункт — это было — экономика. То, что важно для Китая. Газеты в Сингапуре, Гонконге, освещая, кстати, очень мало было написано об этом визите, на сайте китайского информационного агентства, которое накануне опубликовало интервью этому агентству Путина, сначала шло сообщение о экономической части, то есть о том, сколько газа и нефти и дополнительно Путин привез товарищу Си, а дальше там вот эти все заявления, они были гораздо ниже.

Что важно? Китайцы знают, это у нас, как в Советском Союзе, помните, было, кто жил в Советском Союзе: «кто стоит рядом, когда приезжает большой человек с визитом накануне, там, первомайской демонстрации или ноябрьской, 7 ноября, он всегда, его ставили на мавзолее, рядом с руководителями партии и правительства» и это было очень важно.

Сейчас Путин, во-первых, он совсем затерялся, наверное, многие из вас видели эту картинку. Сидит он одинокий, усталый, никчемный и никому не нужный. А ведь еще одна из целей его визита — это было сфотографироваться в лучах юпитера с товарищем Си. Наверняка он ожидал, что его поставят на трибуну, где сидел Си Цзиньпин, на открытии Олимпийских Игр. Нет. Он где-то там был. Его место было там, знаете, как у нас говорят: вот там Ваше место. Вот ему отвели это место.

Вот так вот. Значит, на втором месте в этом заявлении шла экономика, которая важна для Китая. Там говорилось прежде всего о активизации энергетических проектов. То есть, товарищ Си говорит Путину: больше, давай больше нефти, давай больше газа, нам это все нужно, мы его просто перепродадим и вложим деньги в свою экономику, если тебе не жалко, если тебя не контролируют в стране, то отдавай дальше.

Посмотрел я, в этой связи, структуру торговли. Вообще странно, по большому счету, что Путин надеялся, что он договорится о каких-то серьезных противодействиях американцам и так далее.

Товарооборот между Китаем и Соединенными Штатами составляет 756 миллиарда в год! Еще раз. 756! В то время как с Россией у Китая, немножко разница есть, российские представители говорят 110, китайские говорят — 140. Но все равно 146 и 756 — почувствуйте разницу. И в этих условиях должно быть понятно, что никаких обязательств относительно Путина, поддержать его в случае американских и европейских санкций, Китай не может. Потому что, если против них начнут вводить, учитывая 756 млрд, товарооборот с американцами, рухнет вся торговля Китая. Экономика у них рухнет.

Поэтому странно даже представить, что Путин ехал с такими надеждами. И чем торгуют две страны: Россия, как сырьевой придаток, причем отсталый сырьевой придаток — поставляет нефть, газ, уголь, пиломатериалы. Это, практически, и все. Сейчас еще есть надежда, Китай же сказал: удвоить надо.

В течение следующих двух, полутора-двух лет, удвоить товарооборот, ну, есть сумасшедшие планы, амбициозные. Поставить несколько самолетов из России туда. Удастся или нет, это еще надо посмотреть. А в основном придется увеличить нефть и газ, и пиломатериалы. Будут пилить трубу. То есть, тайгу. Будут дырки сверлить дальше для нефти и газа. Все это пойдет в Поднебесную.

А из Китая, как из развитой, высокоразвитой по сравнению с Россией страной, идут обратно: электроника, машиностроение, высокие технологии — в тех рамках и объемах, которые есть в Китае. Вот она, торговля, между двумя странами. То есть ясно, кто есть кто.

И вот, в основном, значит в третьей части, шла речь о том, чтобы; «давай больше нефти; давай больше газа; пили больше, больше пили тайгу». Потому что китайцам нужна хорошая мебель, из хорошей древесины, а мы тебе поставим наши, значит, товары. Но российский рынок он для Китая третьестепенный.

Китаю нужен экспорт, РФ никак не заменит ни европейский рынок, ни американский, ни региональный.

Россия упала еще в одном направлении. Значит, вожделенная цель Китая, вообще, его стратегическая цель, вот вы знаете «Один пояс, один путь», вот эту теорию, да? Вернее их концепцию. Она является как бы подпунктом их глобальной концепции, которую они видят стратегически. Куда идет мир. Эта концепция единой судьбы человечества под руководством Китая. И вот они строят вот эту всю инфраструктуру. Так вот, во второй части Россия полностью упала. Всецело поддержала и обещала верно служить этой цели. В том числе и в Организации Объединенных Наций. Поддерживать соответствующие слушания там и так далее.

Ну вот так, то есть, вассал, он и в поставке сырья хозяину, он же и поддержку высказал, значит, в самих главных, концептуальных вещах, которые нужны Китаю. Он обещал помочь, насколько это от него зависит, в реализации концепции «Единый путь — единый пояс».

Что Путин получил взамен?

Писали даже некоторые западные средства массовой информации, писали о том, что, значит, Китай поддержал требование России к США и к НАТО о нераспространении, нерасширении НАТО. Поддержал требования России в отношении ее требования по гаранти безопасности. Но я вам всегда говорил, что китайцев нужно читать внимательно. Они мастера шлифовать фразы и правильно выбирать слова.

Вот давайте разберем вот эти сейчас два тезиса, о которых говорили, что якобы там Китай всецело поддержал и так далее. Так вот, по поводу российской гарантии безопасности, которые они выкатили американцам. Что говорится в совместном заявлении: «Китайская сторона относится с пониманием и поддерживает выдвинутое Российской Федерацией предложение по формированию долгосрочных, юридических, обязательных гарантий безопасности в Европе». То есть, как бы на первый слух поддержали, да? Но российская концепция, то, что они выдвинули в России? Они требовали, чтобы Америка дала России гарантии по безопасности. А здесь говорится о юридических гарантиях безопасности в Европе!

Не в России, а вообще, в Европе. А это то, что говорят американцы в своем ответе. Ну да, возможно есть какие-нибудь спорные вопросы, которые требуют обсуждения, давайте будем говорить. Мы, может быть, где-то пойдем вам на встречу, если вы пойдете нам на встречу. То есть, с американской точки зрения это двусторонний процесс. Это не вопрос о гарантии Америки и России по обеспечению безопасности. Это вопрос вообще, европейской безопасности. И так это написано во взаимной декларации. То есть, китайцы поддержали не обязательные гарантии по безопасности России со стороны США, а обязательные гарантии безопасности в Европе. А самый всеобъемлющий документ по этому поводу — это Хельсинские соглашения 1975 года.

Вот так вот. То есть, я бы напрасно радовался на месте российского МИДа о какой-то там страшной победе по этому пункту. Перейдем ко второму пункту.

Не расширение НАТО.

Написано «Не расширение НАТО», значит, но.. там нет ни слова о Украине. Ведь российские требования решения НАТО имело ввиду нерасширение НАТО за счет Украины. Непринятие Украины, то есть, это прямо было написано в российских требованиях, непринятие Украины в НАТО. Более того, откат НАТО к границам 1997 года. По поводу отката НАТО к 1997 году — об этом нет ни слова. И по поводу Украины нет ни слова. А дополнительно было указано, что вообще вопрос об Украине должен решаться дипломатическим путем. Ну, собственно говоря, и американцы говорят: «давайте сядем, поговорим». И европейцы не против: «давайте сядем, поговорим, сколько надо? 5, 10, 15 раз» Но россияне, Россия, Кремль, вернее — не имеет в этих переговорах никакого шанса.

Потому что, вот они выкатили по глупости вот эту концепцию о неделимости безопасности, заметьте, я говорю — не принцип, это Лавров там говорит, что это принцип. Нет такого принципа. Это они придумали. Из пальца высосали. Это просто фраза. Одно предложение из декларации стамбульской. Но там не написано, что принцип. Так вот, если даже принять, что это принцип, то России придется, как ужу, извиваться на сковородке, если США и НАТО потребуют от России объяснения, каким образом этот принцип совпадает с агрессией России против Украины согласно резолюции 3314 1974 года, которая прямо описывает — то, что сделала Россия, путинская Россия, в Крыму и в Донбассе? И как это сочетается с, так называемым, принципом неделимой безопасности?

Я думаю, что Россия будет долго, не один год, это все объяснять и это все будет напрасно.

Вот такая ситуация здесь, якобы с достижениями дипломатическими, с достижениями Путина в Пекине.

Но и вообще, надо сказать, что, да, НАТО упомянуто там по имени — НАТО. Вот, говорят, там, раньше не упоминалось, там, какие-то блоки, темные силы. Сейчас упомянуто. Ок. Но. Здесь это было в контексте, в особом контексте, то есть, Россия высказала озабоченность блоком AUKUS — Австралия, Соединенные Штаты и Великобритания — это там, где подводные лодки, ядерные фигурируют. То есть, это очень беспокоит Китай и Россия поддержала в этой озабоченности Китай. Ну и в благодарность за то, что Россия поддержала позицию Китая по AUKUS, китайцы назвали, упомянули по имени НАТО. Так что, здесь тоже нет никакого особого прорыва со стороны Российской Федерации.

В военной области была достигнуто, ну, практически ничего. То есть и китайские эксперты, и российские эксперты — есть такие российские эксперты по Китаю. Которые не дают себя использовать в пропагандистских передачах, вот они высказали мнение, что, и те и другие, единодушно, что, о каком-то формальном сотрудничестве или тесном сотрудничестве между двумя странами в военной области речь не идет. И идти не может.

Где-то, как-то, пока они сближаются между собой. Доверие, взаимопонимание, но не более того. То есть, опять-таки, большой дядя, он, Путин не добился гарантии за то, что он им привез нефть, газ и все остальное, территории — он не добился никаких обещаний со стороны товарища Си, что он будет, в случае чего, помогать Путину. Как то так.

В силовом варианте, в его противостоянии с НАТО или США, если, не дай бог, что случится — тем более. Китайцы, вот я еще обратил бы внимание, если что-то было сказано, конкретно, где может быть сотрудничество — это там, где китайцы могут взять что-то от России. Ну, например, сотрудничество — прямо названо сотрудничество в космической области. Ну, тут еще Россия что-то может дать Китаю. Сотрудничество, там, кстати, речь идет о лунной станции, затем система спутников метеорологических и наблюдение за ними с Земли. Путин хвастался, я два раза об этом слышал, сам он рассказывал об этом, что Россия создает для Китая систему раннего предупреждения обнаружения, предупреждения баллистических ракет вероятного противника. Он говорил, что сейчас такие системы есть только у США и у России, вот сейчас мы Китаю помогаем. Ок. Тут, видимо, Россия может помочь Китаю.

Конкретно было упомянуто сотрудничество в области кибербезопасности. Китайские хакеры — хорошие хакеры, российские хакеры — замечательные, если они объединят усилия, то они могут много натворить. И так далее. То есть, Китай возьмет все, что Путин готов бросить, он уже бросает к ногам: «скажите только, что вам еще надо, и вы все это получите». Путин все это бросает к ногам Си Цзиньпина, а вот что может Китай дать? Тут вопрос. Вот я не видел никаких обещаний о поддержке, в случае, если Путин попадет в сложную ситуацию, скажем, дипломатически с НАТО и Соединенными Штатами — никаких обещаний.

Никаких обещаний по поводу инвестиций. Инвестиции Китая практически минимальные. То есть, китайцы вкладывают по всему миру, только они не вкладывают в Россию. Я слышал только в Приморье, там, где-то, в одном районе вкладывают они для строительства дорог и все. Покупают доли в заводах по сжижению газа. Но это все!

Стратегический партнер, у которого денег куры не клюют — это все, что он вкладывает. Я очень подозреваю, что они строят эти дороги для себя. Для дальнейшей колонизации этой территории. Вот и все, что получил Путин от товарища си в ходе этого визита.

Да. Еще нужно отметить — продовольствие. Россия в больших масштабах будет поставлять продовольствие, возможно. Если будет что поставлять. С продовольствием у Китая последний год, по крайней мере последний год, ситуация бывает напряженная, поэтому, кстати, 25 января мы с вами это обсуждали, Си проводил совещание с лидерами государств Средней Азии, практически начав, объявив фактически о создании нового блока, который, кстати, не фигурировал вообще. Сейчас подробнее об этом расскажу. Так вот, среднеазиатские республики — для них, вообще, беспошлинные поставки сельскохозяйственной продукции и не только сельскохозяйственные, все, что могут произвести — будут поставлять в Китай. Ну и России дадут возможность поставлять сельскохозяйственную продукцию Китаю. Китайцы хотят есть. Россия должна помочь их накормить. Это нужно Китаю.

По поводу вот этих всех блоков. В заявлении написано, что, теплые слова, сказанные в адрес ШОС (Шанхайская Организация Сотрудничества) — это куда входят Россия, Китай, потом среднеазиатские страны, которые я только что упомянул. И еще упомянутый Евразийский экономический союз, куда входит часть этих же самых стран, верней, это Казахстан и Кыргызстан, ну там и Белоруссия, и, по-моему, даже, Куба — в качестве наблюдателя.

Были сказаны теплые слова, сказанные со стороны китайцев в адрес этих организаций, поскольку там присутствует Россия. Но на самом деле дело обстоит иначе.

Возьмем ШОС (Шанхайская Организация Сотрудничества) — где есть Россия, как отмечали западные эксперты, в частности американские и те, которые проживают в Юго-Восточной Азии, в Гонконге, в Сингапуре — с тех пор, когда в эту организацию вошла Индия, эта организация, работа ее застопорилась. Потому что Индия и Китай это две, в общем-то, хоть и было сказано, что мы будем развивать взаимодействие трех стран — Китай, Россия, Индия, но Индия с Китаем — отношения, практически, враждебные, потому что Китай претендует на ряд территорий Индии и если Индия вооружается, она сильно и очень вооружается, они тратят большие деньги — это для потенциального противодействия Китаю. Поэтому, как туда вошла Индия, так эта организация застопорилась. И вместо вот этой организации, значит, 25 числа, января, Си Цзиньпин анонсировал новый блок, который пока еще не получил даже названия, насколько я помню. Но как раз России там и нет.

И даже не спросили ее мнения о создании этой организации, то есть, в этом заявлении сказано о организациях, где присутствует Россия, но которые дышат на ладан и которые далеко не играют ведущую роль в экономических интересах Китая, а вот о той организации, которую они создали, китайцы, 25 января, они ни слова не сказали, потому что, там нету России.

Таким образом, суммируя все сказанное, что произошло: Путин привез царский подарок, плату за «крышу» Си Цзиньпиню, Си Цзиньпин принял эту плату, а это, практически, кэш, потому что, ну вот, реэкспорт. Просто. Там не надо ничего с этой нефтью делать, просто надо ее по другой трубе пустить. И положить 50% себе в карман. Вот и все. Это наличные, фактически, платежи. Но. Пекин потребовал еще больше. И Путин сказал — будет.

Путин поддержал Китай в его стратегических концепциях. Создание мира под эгидой Китая. Он лег, как сырьевой придаток, под Китай. Он лег стратегически. Он лег дипломатически.

Что он получил взамен? Он не получил, практически, ничего! Кроме разговоров бла-бла-бла. О геостратегической ситуации в мире, где будут они вместе, вдвоем Путин и Си. Путин и Си будут в центре этого мироздания. Ну куда его денешь, понимаете? Вот, положили на бумагу. А что дальше? Его ж не нальешь, не съешь, не превратишь в деньги.

Но, еще обещание, вот я практически вижу, что реально может получить Путин и наверняка получит — это дипломатическую поддержку, которая выразится в том, что Китай в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций будет поддерживать Россию. Путинскую Россию. Если там возникнут какие-то дебаты и так далее.

То есть, они будут проталкивать свои резолюции, пытаться протолкнуть. Будут ветировать резолюции, предложенные американцами/ НАТО. Но на Западе американцы, европейцы, они это давно уже поняли, что право вето, оно фактически делает в нынешних условиях Организацию Объединенных Наций практически нерабочей. И поэтому, начиная с 1990-х годов, если есть какое-то мероприятие, серьезное, которое надо провести, которое раньше, по идее, всегда проводилось под эгидой ООН, даже Корейская война десятого года начала 1950 годов, она под эгидой Совета Безопасности ООН велась. То есть, американцы там были как посланцы Организации Объединенных Наций. Но сейчас это все невозможно. Поэтому американцы создают другие ситуативные союзы, блоки, с тем, чтобы решать вопросы без Совета безопасности.

Ну и вот, венцом, так сказать, вот этих переговоров, я увидел по телевизору одинокого, уставшего, грустного, никчемного человека, который второй раз потерпел крупное поражение в Пекине. В первый раз, я вам рассказывал в последнем видео, то поражение, которое он потерпел 2014 году. На этот раз было, по-моему, даже более сокрушительное поражение. На этот раз.. тогда он захватил маленькую часть Украины, но он, как-то так, за зелеными человечками спрятался. Там не было противостояния против Соединенных Штатов и НАТО. Сейчас он сам влез в полное противостояние против американцев, против НАТО, не согласовав этот вопрос предварительно в деталях с Китаем. Задним числом он попытался решить этот вопрос и — не получилось.

Вот так я вижу результаты этой поездки и какие-то такие, сначала сумбурные, краткие комментарии, а потом, вот сегодня посмотрел и вообще ничего практически нет в российских средствах массовой информации.

Такие вот успехи. Значит, что это означает? Для американцев и НАТО в нынешнем противостоянии Путина с ними, это означает, что не надо им думать даже, чтобы у них не было таких мыслей давать ему какую-то подачку, которую Путин мог бы использовать для сохранения своего лица перед своим народом. Пусть этим занимаются путинские средства массовой информации, объясняют, как Путин опять всех переиграл. То есть, они могут это сделать в независимости от того, что происходит на самом деле.

Дальше, для Путина, патриотов страны, если такие имеются в руководстве, где-то там, наверху, в ближайшем окружении, надо понимать, что Путин использует, то есть, он распродает страну, уже раздает территории. Для «крыши» лично себе. И каждый его последующий день, неделя, месяц, год на этой табуретке в кремле — это очередной гвоздь в крышку гроба страны. Всей страны.

За барабанным боем о вставании России с колен и возвращение в ряд мировых держав оказалось, что она так низко пала перед Китаем, как никогда в своей истории.

Что касается Украины. То ситуация, вообще-то, улучшается. Теперь понятно, что со стороны Китая не будет никакой помощи РФ. Пекин, наоборот, Пекин подтвердил, что он стоит за дипломатическое урегулирование. Никаких формул Штайнмаера и так далее. (…). Но хорошо бы не подорвать позиции Украины разного рода волюнтаристскими заявлениями на оставшиеся два года. (…). Потому что Путин откатил, он загнан в угол со стороны Запада. Теперь, получается, Китай не помог. И вот эти заявления, это единственное, что теперь может его спасти.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».