Медиков в Вилейке осталось «на три дня»? 17.02.2022, 12:09

Районная больница ищет сразу 59 специалистов.

Сегодня пройдет электронная ярмарка вакансий Вилейского района.

Местная центральная районная больница ищет 59 специалистов.

Учреждению требуются: заведующий, инструктор по ЛФК, медсестра, рентгенолабарант, фармацевт-ассистент, фельдшер и фельдшер-лаборант, а также водитель автомобиля и слесарь-сантехник, обратил внимание Kraj.by.

Для сравнения: Молодечненская ЦРБ разместила 25 вакансий в базе данных. Здесь готовы нанять от повара и электромонтера до фельдшера-лаборанта, хирурга и стоматолога.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».