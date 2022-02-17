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Медиков в Вилейке осталось «на три дня»?

  • 17.02.2022, 12:09
Медиков в Вилейке осталось «на три дня»?

Районная больница ищет сразу 59 специалистов.

Сегодня пройдет электронная ярмарка вакансий Вилейского района.

Местная центральная районная больница ищет 59 специалистов.

Учреждению требуются: заведующий, инструктор по ЛФК, медсестра, рентгенолабарант, фармацевт-ассистент, фельдшер и фельдшер-лаборант, а также водитель автомобиля и слесарь-сантехник, обратил внимание Kraj.by.

Для сравнения: Молодечненская ЦРБ разместила 25 вакансий в базе данных. Здесь готовы нанять от повара и электромонтера до фельдшера-лаборанта, хирурга и стоматолога.

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