Politico сообщила новую дату начала нападения России на Украину 2 17.02.2022, 12:16

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Война может начаться в день «окончания военных учений».

Politico сообщила новую дату «вторжения» России на Украину. Теперь это 20 февраля.

По мнению экспертов, опрошенных изданием, прежняя дата – 16 февраля – называлась для «отвлечения внимания» от основной.

Журналисты объясняют выбор 20 февраля в качестве даты «нападения» тем, что именно в этот период будут завершены «крупнейшие военные учения со времен холодной войны». Речь идет о совместных маневрах Беларуси России «Союзная решимость — 2022».

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