Лукашенко едет к Путину получать указания по действиям совместной группировки войск

Лукашенко едет к Путину получать указания по действиям совместной группировки войск1
- 17.02.2022, 12:23
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Диктатор проговорился.
Во время визита 18 февраля в Москву узурпатор Лукашенко получит от Путина указания по дальнейшим действия совместной группировки войск.
Об этом Лукашенко заявил сегодня после ознакомления с ходом белорусско-российского учений "Союзная решимость - 2022" на полигоне Осиповичский, передает БелТА.
"Как мы примем завтра решение, так и будет", - сказал узурпатор.
Диктатор также не смог ответить на вопрос, останутся ли российские войска в Беларуси.
"Российские военные будут в Беларуси "сколько нужно", - заявил Лукашенко. Накануне глава МИД Беларуси Владимир Макей обещал, что все российские военные покинут страну после учений.