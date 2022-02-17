Александр Невзоров: Русский спорт минус мельдоний – позорнейший страшный провал 2 17.02.2022, 12:30

2,836

Александр Невзоров

Сейчас отношение к фигурному катанию в РФ – это тест на «ватность».

Во время проходящей в Пекине зимней Олимпиады выяснилось, что 15-летняя спортсменка в конце декабря сдала положительную допинг-пробу на запрещенный триметазидин.

Камиле Валиевой разрешили дальше участвовать в Олимпийских играх, но велик риск, что после дополнительного расследования она может лишиться завоеванных наград.

Ее соотечественник, публицист Александр Невзоров считает ситуацию крайне скандальной и в целом критикует отношение к фигурному катанию в современной России.

– По некоторым выкладкам спецов-кардиологов и фармакологов вполне может выясниться, что у девочки реально больное сердце, – сказал Невзоров в эфире «Эха Москвы» о возможных причинах допинга фигуристки. – Потому что наборчик там очень странный и специфический – набор препаратов, один из которых усиливает другой. И ради того, чтобы не снимать ее со льда, пошли на риск, включили в этот набор препаратов и детонирующий этот набор препаратов и откровенно запрещенный допинг. Ну вот рискнули.

Так что возможно, использовали откровенно больного ребенка. И это будет уже не привычный для российского спорта допинг-скандал, а реальный скандалище, немыслимый, который снесет остатки репутации российского спорта начисто.

И на следующую Олимпиаду не будет допущена не только обезличенная условная команда условной России, но даже зрители из России. И теперь патриотам остается держать кулачки, чтобы все ограничилось простым допингом, передавшимся от дедушки, и возможным отъемом медалей. Это будет самый легкий вариант. Это будет существенно лучше, чем подтверждение версии о больном ребенке, которого накачивали сердечными препаратами, чтобы не выводить из игры символ спортивного величия режима.

Невзоров объяснил, почему у него нет симпатий к такому виду спорта как фигурное катание.

– Из чистого прагматизма и сочувствия, и жалости к тем детям, которых сотнями надо кидать в олимпийский огонь, чтобы получить одну единицу более-менее товарную... Это во времена Родниной можно было просто кататься, не падать и делать улыбку, как у всех трех поросят сразу, и тогда давали чемпиона мира. Но сейчас бешеная конкуренция. И вот так сложилось, что это трудоемкое занятие, требующее многих лет дрессировки, приходится на тот архиважный период, когда у человека возникает способность воспринимать серьезные знания. Но все силы, все потенциалы отдаются на это занятие, – сказал Невзоров.

Кроме того, на его отношении сказывается то, что фигурное катание в России «стало новой скрепой, новой религией».

– Сейчас отношение к фигурному катанию – это тест на «ватность», – заявил Невзоров. – Мы сейчас видим, до каких волшебных высот поднимают допинг. Мы видели: русский спорт плюс мельдоний – первые места; русский спорт минус мельдоний – позорнейший страшный провал.

Напомним, в 2014 году Россия принимала в Сочи зимнюю Олимпиаду. После ее окончания разразился мировой скандал: выяснилось, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) скрывало факты применения допинга российскими спортсменами.

Ряд российских олимпийских призеров были лишены наград и дисквалифицированы. Из-за дальнейших нарушений спортсмены из РФ выступали на последних Олимпиадах без флага и гимна – в том числе, на проходящих теперь Играх в Пекине.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».