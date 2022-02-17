Увольнений в Беларуси все больше, а работать некому 17.02.2022, 12:34

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Фото: bymedia

Рынок труда может столкнуться с колоссальным дефицитом рабочих рук.

Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты Беларуси, на 1 февраля 2022 года наниматели заявили сведения о наличии 95,8 тыс. свободных рабочих мест. На эту же дату на учете в качестве безработных состояло 6,3 тыс. человек.

В январе 2022 года за содействием в трудоустройстве обратилось 7,8 тыс. человек. На постоянную работу трудоустроено 4,5 тыс. человек, 155 человек направлено на обучение по профессиям, востребованным на рынке труда, 5 семей безработных переселены на новое место жительства и работы. Спрос на работников по рабочим профессиям составил 64,2 % от общего числа вакансий.

В 2021 году количество занятых сокращалось в два раза быстрее, чем в 2020-м, и достигло минимального показателя за десятилетия. О чем говорят эти цифры? Какова ситуация на рынке труда? Разбирается сайт «Белорусы и рынок».

Занятых меньше — как и пенсионеров и безработных

Оказывается, устраиваться на работу уволенные и сокращенные не спешат: по официальной статистике, на 1 января 2022 года наниматели заявили о наличии 92 тыс. свободных рабочих мест, что на 27,8 % больше, чем на 1 января 2021 года, когда в базе было 72 тыс. вакансий. Вместе с тем вырос спрос на работников по рабочим профессиям, он составил 64,2 % от общего числа вакансий (годом ранее — 61,5 %). Что удивительно, уволенные и сокращенные не спешат регистрироваться и на бирже труда: «На 1 января 2022 года на учете в качестве безработных состояло 5,3 тыс. человек, что на 26,1 % меньше, чем на 1 января 2021 года», — рапортует Минтруда.

Все ли так радужно на рынке труда? С этим вопросом журналисты обратились к социологу Елене Артеменко-Мельянцовой.

По ее словам, то, что количество занятых в Беларуси сократилось, — печальный факт, так как это и потенциально меньший объем ВВП, и худшее обеспечение существующей системы социальной защиты (работающие платят пенсии нынешним пенсионерам).

«Это негативный маркер демографических и социально-экономических процессов, которые способствуют повышению доли населения старше трудоспособного возраста и падению доли трудоспособного населения. И эта тенденция будет продолжаться», — уверена социолог.

При этом нельзя не заметить: после того как журналисты обратили внимание на то, что по итогам января — августа даже в Минске (где с доступностью медицинской помощи и местами в ковидных больницах дела обстоят куда лучше) пенсионеров стало меньше на 8,5 тыс., власти засекретили статистику по количеству пенсионеров. Куда же девались все уволенные/сокращенные, если ни на биржу, ни на пенсию они не ушли? Вариантов два: либо пенсионеры (и не только) стали чаще умирать, либо люди массово уехали из страны.

А может, не стоит драматизировать ситуацию? Может, госпредприятия, о необходимости оптимизации численности работников которых говорили не один год, наконец-то стали резко избавляться от излишней рабочей силы?

«То, что модернизация ведет к сокращению занятости, верно. Но при этом высвободившиеся трудовые ресурсы должны поглощаться частным сектором. А этого не происходит. Хотя нельзя не отметить, что за последние 10 лет самые крупные госпредприятия серьезно потеряли в численности работников. На тех же «Гродно Азоте» или «Могилевхимволокне» сократили порядка 30 % работников. В итоге доля занятых в частном секторе сегодня превышает долю тех, кто трудится на госпредприятиях».

Не редкими в последнее время стали сообщения о том, что в стране увольняют людей по политическим мотивам, причем работы лишаются штучные специалисты, подготовка которых порой идет в течение десятилетий и заменить которых просто некем. Не грозит ли это негативными последствиями?

«Серьезной угрозы системе нет. Да, качество работы снизится, упадут показатели инновационности производства, применения высоких технологий, отрасли потеряют задел для роста, но гораздо худшие последствия увольнения таких специалистов наступят для самих профессионалов. В том числе и потому, что у нас нет нормальной системы поддержки людей, потерявших работу. То же пособие по безработице крайне низкое», — уверена социолог.

Не хватает водителей и строителей

Как сказано выше, в стране, даже по официальной статистике, резко выросло количество вакансий по рабочим специальностям. Не первый день, а даже год, наблюдается острый дефицит водителей и работников строительных специальностей. По словам работающих в рекрутинговой отрасли экспертов, причин тому несколько. Главные — низкие зарплаты внутри страны на фоне аналогичных вне нее и относительная легкость трудоустройства из-за дефицита рабочей силы. Те же штукатуры или каменщики, таксисты или дальнобойщики без всяких проблем находят работу по специальности уже не в России, а в Литве и Польше, где платят больше, и откуда местные профи перебрались в страны Западной Европы. Не говоря уж о врачах (прием на работу которых в той же Польше упростили) и медсестрах.

Но ведь увольняют не только людей рабочих специальностей, но и профи высочайшего класса. Можно предположить, что они занимали должности с зарплатами «выше средних», а значит, найти на большие деньги кандидатов должно быть проще. Но это не так.

Директор кадрового агентства КИАТ Игорь Кочетов рассказал, что крупные организации, которые ищут сотрудников, испытывают серьезные проблемы с наймом персонала: «Наше кадровое агентство специализируется на узких группах вакансий, которые не всегда связаны с состоянием общего рынка в стране: информационные технологии, менеджмент, продажи, поставки. Мы не занимаемся трудоустройством, мы подбираем персонал для своих клиентов, и могу абсолютно ответственно заявить, что в областях, на которых мы специализируемся, нехватка специалистов крайне острая. Говоря простым языком, работать некому!».

И, по словам Ирины Шатковской, директора кадрового агентства «Коллекция открытий», занимающегося подбором персонала в полутра десятках отраслей, тенденцией последнего времени стал подбор редких специалистов: «Не просто профессионалов с высоким уровнем подготовки, с солидным опытом и прокачанными навыками, а людей, обладающих редкими знаниями, опытом в узкой специализации. К нам обращаются как частные компании, так и государственные предприятия, и сейчас запросов от компаний гораздо больше, чем таких специалистов на рынке».

Наблюдения директора кадрового агентства приводят к выводу, что поиск штучных профессионалов, людей, обладающих необычными навыками, растет и в объемах. При этом регулярно возникают сложности с поиском достойных кандидатов. Не связано ли это с низкой зарплатой, предлагаемой белорусскими компаниями?

«Причины разные, в том числе и названная вами. Но не скажу, что она единственная или основная. Да, порой в запросах фигурирует невысокая зарплата, и это не привлекает кандидатов, а бывает наоборот: деньги готовы платить хорошие, при этом и требования выставляют высокие. Но специалисты, обладающие соответствующей квалификацией, как правило, не часто меняют работу, так как компании держатся за них, ибо знают, как трудно найти высококвалифицированного профессионала, да еще и с опытом в определенной сфере», — резюмировала Ирина Шатковская.

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