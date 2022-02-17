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Андрей Пионтковский: Путина заставили отступить по трем причинам

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  • 17.02.2022, 12:48
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Андрей Пионтковский: Путина заставили отступить по трем причинам
Андрей Пионтковский
Фото: svaboda.org

Но Москва готова продолжать эскалацию.

Существует три ключевых фактора, которые останавливают президента РФ Владимира Путина от попытки развязать полномасштабную войну против Украины - это готовность народа Украины защищать свою землю, поддержка со стороны США и нежелание российских военных воевать. В то же время, ажиотаж западных медиа по поводу российской угрозы может быть элементом информационной войны - с целью упредить агрессивные действия. Об этом в эфире программы "Руно" на Апостроф TV` рассказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский.

– Как в США оценивают заявление России об отводе войск?

– Расценивают это как шаг в правильном направлении. Но важнее и интереснее я могу рассказать, как это расценивают в Москве. Ведь есть три причины этого отступления.

Первая – это не только готовность украинской армии, но и украинского общества к сопротивлению. Если я правильно понял, 37% украинцев готовы с оружием в руках защищать свою страну.

Вторая причина – это готовность США оказать серьезную военную поддержку и ввести очень жесткие санкции в отношении России.

В последние недели буквально у нас на глазах появилась третья причина – одно за другим появлялись важные выступления влиятельных военных РФ. Да, в отставке, но тех, которые пользуются большим уважением в армии и спецслужбах, и которые резко осудили попытки Путина начать полномасштабную войну против Украины. Это показало, что не только либералы, подписывающие петиции против войны, но и так называемый "путинский глубинный народ" и подавляющее большинство военнослужащих очень резко настроены против этой войны.

Сочетание этих трех факторов заставило Путина отступить. Это победа прежде всего для Украины, которая стимулировала два первых фактора своей готовностью к ожесточенному сопротивлению.

– В полное отступление не верится, возможно будет какой-то план Б? Второй раунд переговоров?

– Дело же не только в отступлении в переговорах с Западом. Лавров и Путин увидели какие-то позитивные интересующие их моменты. И действительно, серьезные переговоры об ограничении ракет средней дальности в Европе, о мерах транспарентности, во избежание инцидентов – это классическая повестка дня ограничения вооружений, которая была в советское время, и Москва готова ее продолжать.

Нельзя не заметить серьезного изменения в украинской политике – это призыв Госдумы РФ к признанию "ЛНР" и "ДНР". Я считаю, что это очень позитивный фактор для Украины.

Во-первых, вещи называются своими именами. Это значит признать, что эти территории являются оккупированными Россией. Во-вторых, это означает полный отказ от Минских соглашений. Как когда-то сформулировал господин Лавров, Россия никогда не позволит Зеленскому соскочить с крючка Минских соглашений, пусть он на нем извивается сколько угодно. Теперь этот крючок Москва ликвидирует своими силами.

Минские соглашения в руках Москвы были инструментом покорения Украины. На днях еще Шольц хвастался, что Украина готова выполнять московскую интерпретацию Минских соглашений. Это инструмент, которым они хотели легализовать в украинском правовом политическом поле свой военно-террористический плацдарм и тем самым разрушить украинское государство.

Вот они уже отказываются от этого инструмента. Видимо, задача Москвы сейчас, как Путин будет продавать это свое отступление населению и своему окружению, мол, мы возвращаем в родную гавань еще один кусочек украинской территории. Заодно, чтобы два раза не вставать, и Беларусь аннексируют. И то, и другое — это признание поражения в схватке "Украина".

Что касается этих территорий, может называть их как угодно Россия, они в глазах Украины и всего мира остаются оккупированными территориями. Кстати, и дополнительные санкции будут приняты Западом в случае этой формальной аннексии или признания.

И, конечно, эти территории будут возвращены в Украину. Украина не может сейчас их силовым путем забрать, они будут возвращены после падения путинского режима. А вся эта авантюра с Украиной — это громадный шаг, который Путин сделал навстречу такому падению.

– Лавров заявил, что увидел какой-то конструктив в переговорах Россия-НАТО. Не уточнил какой именно конструктив, но сразу начался отвод войск. Что ему пообещали? И еще вопрос: паника западных СМИ по поводу войны — это элемент гибридной войны в попытке надавить на Россию? Возникает большой диссонанс между нарративами западных СМИ и украинской власти, которая заявляет, что ситуация контролируема.

– Каждый выполнял свою задачу, американцы впервые обнародовали свою эксклюзивную развединформацию. Ведь у них есть информация, которой нет у украинцев. Потому что украинцы руководствуются спутниковым наблюдением за перемещением войск, а у американцев есть агентура в Москве. И они избрали сейчас новую тактику. Любые задумки Москвы - вроде организации провокаций, планы временных администраций и даты нападения - немедленно озвучиваются американской стороной, затрудняя ее выполнение.

А украинская сторона играла свою роль правильно. Предотвращение паники — это задача руководства. И кстати, никакой паники в Украине не было. В какой-то степени, мне эти призывы администрации показались слишком назойливыми. В Украине была готовность к сопротивлению, которая отображается в этих цифрах.

Еще раз скажу, сработало три фактора на сознание кремлевских властей - готовность Украины к сопротивлению, готовность Америки к поддержке Украины и категорическое нежелание российских военных вести эту войну.

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