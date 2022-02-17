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«Жить в общаге не дешевле, но теперь я собираю на свадьбу»

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  • 17.02.2022, 12:49
«Жить в общаге не дешевле, но теперь я собираю на свадьбу»

Белорусы рассказали, как обзавелись своим жильем.

Совсем недавно в Борисове сдали новый дом для медиков. Один из новоселов признался, что на БЕЛАЗе ждал очереди на жилье 15 лет, но его супруге повезло больше. По этому поводу EX-PRESS.BY спросил у читателей, как они решили и решили ли квартирный вопрос.

Анастасия:

— Мы с мужем в свое время построили кооперативную квартиру. Ну, как мы. Я работала на предприятии, где кооператив был создан, я платила взносы, мои родители нам помогали. Затем развелись, и он ушел жить в другую семью. Сначала ничего не требовал, а спустя два года сказал, что хочет свою долю в квартире. У нас были долгие суды, много потрачено нервов, и мне удалось выиграть этот процесс. Квартира моя!

Ольга:

— После смерти родителей мы с братом вступили в наследство на дом. Это было в 2000 году. Разделили всю жилую площадь, сделали реконструкцию, дом теперь состоит из двух полноценных, можно сказать, двухкомнатных квартир, только с садом и огородом. Так что наши «квартиры» — это заслуга наших родителей.

Александр:

— Я учился в университете, женился на 3-м курсе, жить нам негде было. И тут узнал, что есть предприятие в Жодино, где можно быстро построить жилье. Так я оказался на заочном отделении, в рабочей общаге и на работе на Кузнечном заводе тяжелых штамповок. Ожидания быстрого получения жилья не оправдались — ждали возможность построить квартиру несколько лет, а потом строили ее «хозспособом». То есть работали на стройке и дежурили ночами. Потом эту квартиру я продал, а деньги вложил в строительство дома. Так что все мое жилье — это мой труд.

Евгений:

— Кооператив медиков и педагогов в нашем городе ничем от других кооперативов не отличался. Он как все. С большим трудом и ужимая себя во всем, моя семья построила нашу квартиру. Без отпуска я работал два года, на двух работах.

Валентина:

— У меня в старых квартирах жили бабушки-дедушки. Когда они умерли, их квартиры и стали основой для моего жилья. Мои родители мудро распределили деньги — вступили через взятки и по знакомству в кооператив белазовский, построили две новые квартиры — мне и сестре.

Евгения:

— Я получила в наследство от родителей двухкомнатную квартиру, продала, вложила в кооперативную в Жодино, потом и ее продала и купила недостроенный дом недалеко от тюрьмы №8 на Советской. Дети — студенты и нам с мужем, конечно, слишком большое наше жилье. Зато когда все собираются, это просто прекрасно!

Нина:

— Я живу в общежитии уже более 20 лет, у меня отдельный блок — две комнаты. Готовлю или на общей кухне, или на плитке, которую установила в своей прихожей. Работа рядом с общагой и меня это устраивает. Да, это общага, это неудобно, но я смогла построить кооперативную квартиру сыну — никто не ожидал такого от меня, матери-одиночки. Мы живем отдельно, у мальчика моего личная жизнь устраивается. Жить в общаге не дешевле, но теперь я собираю на свадьбу.

По данным опроса EX-PRESS.BY, в котором приняло участие более 250 человек, большинство из опрошенных не имеют своего жилья. А если и имеют, то они не ждали очереди, а просто купили его

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