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Диетолог назвала способы безопасного похудения без диет

  • 17.02.2022, 12:50
Диетолог назвала способы безопасного похудения без диет

Как избавиться от лишних килограммов без отказа для любимых продуктов.

Систематический недосып может стать преградой на пути похудения. Диетолог Татьяна Разумовская в беседе с РИА «Новости» дала несколько советов, помогающих постоянному «срывающемуся» с диет человеку скинуть лишний вес.

«Недосып, если он происходит систематически, снижает уровень гормона лептина, подавляющего аппетит. Зато растет количество таких гормонов, как грелин и кортизол, которые усиливают голод. Кроме того, избыток кортизола приводит, в частности, к перееданию и увеличению жира в абдоминальной области, то есть в области живота», — объяснила специалист.

Поможет похудеть и клетчатка, отмечает Разумовская. В сутки ее нужно съедать по 20–40 г. По словам врача, клетчатка способна нормализовать уровень холестерина и сахара и избавить от ощущения голода. Кроме того, специалист советует добавлять в рацион питания бобовые, сухофрукты, цельнозерновой хлеб, орехи, овощи и каши.

Белок, по словам Разумовской, тоже играет большую роль в процессе похудения. Его переваривание происходит долго, поэтому и чувство насыщения человек ощущает продолжительное время. Кроме того, как отметила врач, на усвоение белка организм расходует больше калорий, чем на углеводы.

«Важно, чтобы в вашем рационе было достаточно белка — от 1,2 до 1,5 г на килограмм веса. Это могут быть как молочные продукты, мясо, рыба и другие морепродукты, яйца, так и растительный белок: орехи, бобовые, соя», — добавила диетолог.

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