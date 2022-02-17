«Получили продуктовые карточки, но крадут кур» 17.02.2022, 13:02

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фото: ТАСС

Что происходит с мигрантами на границе Беларуси с Польшей.

На складе в логистическом центре «Брузги» уже более 100 дней живут мигранты. По сообщениям госСМИ, сейчас там осталось около 700 человек. Сайт telegraf.by рассказывает, что еще происходит на границе Беларуси с Польшей.

Продуктовые карточки

На складе в «Брузгах» для каждой семьи мигрантов ввели продуктовые карточки. С ними нужно приходить на завтрак и обед. Об этом сообщило издание «Мир 24».

На карточках — цифровой код и шестизначный номер. Специальная программа показывает, сколько человек в семье и сколько продуктов им необходимо. От этого зависит объем сухого пайка. В запас забрать не получится.

«Проще стало. В любом случае не запоминаешь всех людей, а по таблице будет видно, кто второй раз приходит получать еду, а кто первый», —прокомментировал волонтер Белорусского общества Красного Креста Валерий Лейко.

Например, у мигрантки из Ирака Каусар Ахмад — шесть детей, за продуктами ходит сама. К наборам с едой она всегда берет бутылку чая. По ее словам, этого семье хватает на целый день.

«С этой картой больше справедливости. Раньше некоторые люди умудрялись ходить по два раза. Теперь же, как положено, один раз. Иногда мне не хватало еды, теперь я довольна», — сказала она журналистам.

Крадут кур?

В то же время MK.ru передает, что в соцсетях жители гродненской области пишут, что мигранты на границе крадут домашний скот, заселяются в пустующие зимой дачные дома, распивают спиртные напитки и рубят деревья на костер.

«Так, например, в деревне Одельск гости сделали попытку переночевать в теплице, а в товариществе «Водоканал» украли курицу у пожилого мужчины. Отпугивают «туристов» собаки, громко реагирующие на шум», — сообщило издание.

«Бросали камни в патрули»

В то же время в соцсетях Пограничной службы Польши ежедневно заявляют, что мигранты пытаются нелегально пробраться через границу из Беларуси.

«16 февраля 10 иностранцев пытались нелегально проникнуть на территорию Польши. В районе Дубиче-Церкевне группа 8 человек — граждане Сирии и Индии, резали колючую проволоку и бросали камни в польские патрули. Их арестовали», — написано в твитер-аккаунте пограничников.

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