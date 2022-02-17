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Рубль и российские акции обвалились на новостях об обстрелах со стороны «ДНР» и «ЛНР»

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  • 17.02.2022, 13:28
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Рубль и российские акции обвалились на новостях об обстрелах со стороны «ДНР» и «ЛНР»

Что происходит на Московской бирже?

Взрывная волна от обстрелов в Донбассе, вспыхнувших утром в четверг, докатилась до Московской биржи и уронила котировки акций и курс рубля, сообщает finanz.ru.

На новостях об обострении ситуации на линии соприкосновения доллар и евро подскочили на 1,5 рубля, а индекс РТС потерял 10 млрд долларов капитализации чуть больше чем за час.

Напомним, что российские оккупанты в четверг утром, 17 февраля, во время артиллерийского обстрела Станицы Луганской и окрестностей попали в детский сад, в котором находились люди.

Обстрел произошел в 9:00 утра. Во время артобстрела в результате прямого попадания снаряда было повреждено здание детского сада.

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