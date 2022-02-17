Канадские инженеры научили дрон искать людей по телефонным сигналам 1 17.02.2022, 13:35

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фото: Marketwatch

Даже, если они вне сети.

В Канаде создали модуль для дрона, который превращает мобильные телефоны в спасательные маяки, которые можно обнаружить даже когда телефон находится вне сети, пишет «Новое время».

Новый модуль под названием Echo SAR предназначен для того, чтобы дроны могли искать выживших после стихийных бедствий.

Модуль Echo SAR (поисково-спасательный) разработан канадской фирмой Robotics Center и произведен Teledyne FLIR Defense. Он включает в себя систему обнаружения мобильных телефонов Artemis, разработанную британской компанией Smith Myers, которая занимается сотовыми технологиями.

Хотя Artemis уже используется в пилотируемых самолетах, это первая версия технологии, которую можно нести на борту небольшого дрона. Фактически, Echo SAR создан специально для использования на квадрокоптерах Teledyne R80D SkyRaider и SkyRanger R70.

Сообщается, что когда один из дронов пролетает над местом бедствия, установленный на шасси модуль может захватывать сигнал любых мобильных телефонов в этом районе — не имеет значения, находятся ли они в зоне работы доступной сотовой сети. Мало того, что местоположение телефонов отображается на карте, с пользователями этих телефонов можно общаться с помощью SMS.

Сам модуль использует операционную систему Linux, весит 1,04 кг, имеет 32 ГБ встроенной памяти и может работать в диапазоне температур от -20 до 50 C.

Наряду с его использованием на местах стихийных бедствий, некоторые из других предлагаемых приложений модуля включают поиск людей, которые потерялись в пустыне, обнаружение нарушителей в таких местах, как пограничные переходы, и отслеживание перемещений бригад лесных пожарных или других наземных групп.

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