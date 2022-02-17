«Хотели только баньку»: как семья построила коттедж возле деревни миллионеров под Минском 2 17.02.2022, 13:50

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Белорусы рассказали об особенностях строительства на «золотой» земле.

История этого деревянного дома начинается с того, что семья из Минска лет девять назад задумала построить «только баньку» в Околице — той, что рядом с Раубичами. Но в итоге на склоне вырос коттедж. Баню из проекта не вычеркнули — она просто находится практически в земле.

Сегодня журналисты realt.by в гостях у Геннадия и Светланы — изучают их опыт строительства деревянного дома по технологи двойного утепленного бруса на сложном рельефе. Бонусом — почти анекдот о разведении индоуток и их неудачном побеге.

«Золотая» земля

Околица, Раубичи и окрестности у многих ассоциируются с элитной недвижимостью на живописных склонах с сосновыми лесами и берегом Дубровского водохранилища. Но так было не всегда.

— Это сейчас здесь движение по улице с утра до ночи, а раньше за день могли проехать 5−7 машин, — говорит Геннадий. — И уклад жизни здесь был чисто деревенский — люди держали хозяйство, огороды. Из развлечений — клуб, баня. Потом построили спорткомплекс «Раубичи», сюда стали приезжать спортивные команды, делегации, один раз даже Петра Машерова видел. Среди моих ровесников много спортсменов — все занимались в Раубичах, прыгали с трамплинов.

Геннадий говорит, что деревня кормилась за счет спортсменов — команды приезжали со всего Союза, нужно было всех разместить, гостиницы всем не хватало. Оказывается, в Раубичах уникальная роликовая трасса и каждый уважающий себя биатлонист должен ее пройти хоть раз в год.

Геннадий родом из Околицы — здесь дом его бабушки, здесь вырос его отец, здесь он проводил лето.

Дом бабушки здесь стоит с 1938 года и внешне выглядит для своих лет неплохо. До недавнего времени в нем жила тетя Геннадия.

Он рассказывает, что раньше хозяйство было большое — две коровы, свиньи и прочая живность.

В 2013 году Геннадий с супругой Светланой приняли решение заняться строительством.

Поехали в деревню!

Супруги сначала не рассматривали Околицу как место для постоянного проживания.

— Мы не планировали здесь жить — у нас квартира в Минске на «Востоке», была и дача под Руденском, — говорит Геннадий. — Но до Руденска почти 50 км, а до Околицы — 18 км. Поэтому решили, что дача теперь будет поближе к дому.

Поэтому и начиналось все с проекта баньки. Потом решили сделать над ней комнату — чтобы можно было остаться переночевать. Аппетит приходит во время еды, и планы скорректировались в сторону строительства полноценного загородного жилья. Тем более, что размеры участка позволяли поставить новый дом и не сносить старый.

Нюансы рельефа

Чтобы оценить сложность задуманного, нужно учесть рельеф местности — сплошные горы. Участок представляет собой склон холма, в нижней части которого стоит старый дом. Новый располагается гораздо выше. Из-за этого и возникли сложности — перепад высот только в пятне застройки дома — 3 метра. Проблема заключалась в том, как на таком рельефе сделать надежный фундамент.

Сначала пробовали винтовые сваи, с их помощью надеялись поставить дом, не тратясь на глобальные земляные работы. Но закрутить их не получилось ни с первого, ни со второго раза — тяжелый грунт, камни и глина. В итоге решили вырезать в склоне площадку и сделать бетонный фундамент. Это было недешевым, но правильным решением. Когда выросли стены фундамента, то стало понятно, что внутри периметра можно спокойно обустроить дополнительный этаж. Более того, он стал изюминкой этого дома, и нашу экскурсию начнем с него.

Дом с секретом

Если смотреть на дом с улицы, то он кажется двухэтажным. Только вблизи понимаешь, что есть еще третий уровень, цокольный.

В нем выделили место под сауну, мойку с купелью, комнату отдыха. Но банная часть занимает лишь треть площади. Остальные «квадраты» обустроили так, чтобы при необходимости можно было здесь и жить — большое пространство с камином и диваном может использоваться как гостиная.

За ней — оборудованная кухня. Еще часть выделили под хозпомещение, отдельно — кладовка, постирочная, санузел.

Заканчиваем исследование цокольного этажа в топочной.

— Когда построились, газа не было, поэтому установил твердотопливный котел длительного горения, — объясняет хозяин. — Он полностью автоматизирован, работает на дровах. Он отлично справляется с отоплением всего дома и нагревом горячей воды. Им я регулярно пользуюсь, тем более, что топливо бесплатное — старый сарай пошел на дрова. Полезный лайфхак — вытяжка над котлом. Газовый котел поставил конденсационный, он позволяет экономить на газе. Еще у меня на крыше стоят солнечные коллекторы — с весны до осени они бесплатно греют воду, газ не тратится. Зимой они тоже работают, но только в солнечные дни. Эффективность не самая высокая — сейчас они нагрели воду до 26 градусов, когда температура теплоносителя в них поднимется до 30, он начнет циркулировать в теплообменнике большой буферной емкости — помогать нагревать в ней воду для ГВС. Соответственно, котлу останется догреть ее до нужной температуры.

В самые холодные месяцы, если топить только газом, то расходуется примерно 500−600 кубов. Учитывая общую площадь трехэтажного дома в 270 м2, то это и не много.

Деревянный, но по новой технологии

Итак, цоколь изучен, идем в деревянную, основную часть дома.

— Когда стали решать, из чего строить, то вариантов было не так и много, — рассказывает Геннадий. — Сразу остановились на дереве — это и экологично, и не требует больших затрат на отделку. Из оцилиндрованного бревна строить сразу отказались — сруб долго дает усадку, постоянно что-то приходится конопатить. Строить из профилированного бруса естественной влажности по той же причине не стали.

Поиски привели к неожиданному варианту — двойному брусу с утеплителем внутри. Заказывали у компании Woods.by. Если о технологии в двух словах, то стены собираются из двух профилированных брусьев по 70 мм, с полостью между собой. Внутрь этой полости закладывается эковата (на основе целлюлозы). Конопатить швы не нужно — у бруса есть шип\паз, а в углах и перерубах — специальный ветровой замок. В собранном виде стена получает монолитную прочность и герметичность от ветра и осадков.

Все уровни дома связывает лестница с массивными дубовыми ступенями на металлическом косоуре

— Посмотрели, изучили, понравилось, — говорит Геннадий. — У производителя заказали и проект. Правда, в последний момент переиграли — отказались от огромной террасы, что была в проекте, и за счет этого расширили гостиную.

Полностью террасу из проекта не вычеркнули — она стала меньше по площади, но этого достаточно.

На первом этаже разместили прихожую с гардеробом, санузел, кухню и комнату для бабушки. На втором этаже три спальни, кабинет и ванная.

Интерьерные решения

Интерьер сдержанный, по стилистике ближе к скандинавскому — в комнатах светло, уютно.

Светлана рассказывает, что по совету дизайнера напольное покрытие всего первого этажа, включая ванную, террасу и даже колонну, скрывающую дымоход, выложены одинаковой крупноформатной плиткой. Это увеличивает пространство и экономит средства.

Кухня отделяется от гостиной складной стеклянной дверью. Изначально проем планировали оставить открытым, но пришлось учитывать требования газовщиков. Впрочем, в процессе жизни стало понятно, что это функциональное решение — запахи и звуки с кухни не проникают в гостиную. Тем более что в закрытом состоянии она практически незаметна.

Несколько слов про отделку: снаружи стены покрашена «вглухую» светло-кремовой краской, внутри — полупрозрачной белой полуматовой краской. Если внимательно приглядеться, то заметим, что швы между брусьями промазаны специальным эластичным герметиком.

— Некоторое время после завершения строительства и включения отопления стены потрескивали, — объясняет Геннадий. — Но усадки, зависания брусов с раскрытием швов не было. А герметиком швы промазали чисто из эстетических соображений.

У технологии двойной стены есть такая же особенность как и в классическом деревянном срубе — перерубы (угловые соединения стен и перегородок) становятся частью интерьера. Светлана говорит, что она долгое время не могла решить, как их декорировать, сделать менее заметными в интерьере.

— Были мысли зашить их МДФ, стеклом, зеркалом, — рассказывает она. — В итоге пришли к простому решению — зашили деревянными мебельными щитами и покрасили в цвет стен.

— Когда заселились, то на многое не обращали внимание, — говорит хозяйка дома. — Например, не было понятия об освещении — в комнатах был и теплый свет, и холодный. Теперь везде одинаковый. При конструировании той же кухонной мебели не придерживались принципа единообразия в выборе фурнитуры. Поэтому часть шкафчиков открывается по одному принципу, другая — по иному. Это не критично, мелочь, но все же немного раздражает. Тоже самое и с сантехникой — те же смесители стоит выбирать у одного производителя.

Деревенская жизнь

К дому прилагается большая территория. Раньше вопросов, что с ней делать, не возникало — вот сарай, за ним сад и огород. Теперь нужды во всех этих атрибутах домашнего хозяйства нет. Поэтому вопрос благоустройства участка пока открытый. Супруги говорят, что скорее всего будут обращаться к ландшафтным дизайнерам.

Впрочем, хозяина иногда тянет заняться сельским хозяйством.

— Как заселились, сразу завел индюков, индоуток, — смеется Геннадий, — Индоутки, помню, меня сильно удивили — когда выросли, забрались на горку к дому, разогнались с нее и полетели. Думал, все достанутся мои труды кому-то. Правда, сделав круг над усадьбой, они приземлились обратно во двор. Наверное, вспомнили, что их и здесь хорошо кормят. Потом у нас пауза была года три, никого не держали. А сейчас решил курочек завести.

Переезд в город семья не планирует — здесь, похоже, всех все устраивает.

— Здесь отличные места — можно погулять в удовольствие, поплавать в озере, есть куда сходить на кофе. До Минска рукой подать. Нам комфортно здесь, к тому же мое детство прошло в Околице, с ней связано много приятных воспоминаний.

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