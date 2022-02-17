Что общего между режимом и Остапом Бендером 2 17.02.2022, 13:44

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О белорусских властях, просящих кредит у России.

Накануне стало известно, что Россия готова рассмотреть вопрос рефинансирования белорусского долга примерно в 1 млрд долларов, тогда как Минск запрашивал кредит на 3,5 млрд долларов.

– Беларускі рэжым расійскаму: «Три с половиной миллиарда долларов могут спасти гиганта мысли». Расійскі беларускаму: «Скажите, а миллиард долларов не может спасти гиганта мысли?», – написал историк Александр Пашкевич.

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