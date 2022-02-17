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Из российского посольства в Киеве пошел дым

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  • 17.02.2022, 14:15
  • 8,638
Из российского посольства в Киеве пошел дым

Жгут документы?

Над зданием российского посольства в Киеве заметили дым. Появившиеся в сети кадры опубликовали в Telegram-каналах, сообщает lenta.ru.

Автор видео предположил, что внутри якобы уничтожают документы. «Вот это вот российское посольство загорелось. Ну как загорелось — документы жгут», — заявил он, показывая в кадре поднимающийся над крышей здания белый дым, который позже потемнел.

«Что-то еще подбрасывают туда, уже черный пошел», — прокомментировал он, продолжая снимать.

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