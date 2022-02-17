Как можно противостоять незаконному увольнению 2 17.02.2022, 14:22

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За свои права нужно бороться.

Правозащитник Павел Левинов рассказал, как нарушаются права граждан в сфере найма на работу, дал советы об отношениях с руководством, подписанием контрактов, привлечением официальных профсоюзов к защите прав трудящихся и объяснил, какие международные организации могут помочь белорусам защитить их трудовые права.

Этот разговор с Павлом Левиновым вышел в рамках рубрики «Знай свои права» программы «Имею право» на телеканале «Белсат».

Почему людей принуждают к увольнению по собственному желанию?

Государство понимает, что если оно за один месяц, например, за прогул или за пьянство, уволит 100 тысяч человек, то это ясно покажет, что существует какой-то политический заказ. Поэтому наниматель давит на работника, чтобы тот уволился по собственному желанию. Работодатель идет на различные ухищрения, пугает, что уволенный по статье работник потом вообще нигде не сможет устроиться на работу. «Я вижу здесь только этот момент – чтобы не так явно было увольнение по инициативе нанимателя», – говорит Павел Левинов.

Как коллектив может защитить своего сотрудника?

«Сейчас ситуация пришла к тому, что на некоторых предприятиях, в некоторых организациях в принципе не осталось специалистов и некому работать. И с этим бороться можно только словами классика: «Один за всех и все за одного». По одному нас всех могут уволить. Если бы все сотрудники написали заявление тоже на увольнение, то, думаю, никого бы не уволили и не уволили бы того, на которого оказывалось политическое давление», – рассуждает Павел Левинов.

Как можно защититься от принуждения к увольнению?

Если вы поняли, что предстоит разговор об увольнении, попросите перенести встречу на другой день. Можно сослаться, например, на плохое самочувствие. Поблагодарите за приглашение и попросите назначить другое время. Сошлитесь на какую-то причину. А потом придите в назначенный час со своим защитником или адвокатом. Вы должны понимать, что, в соответствии со статьей 62 Конституции РБ, каждый гражданин имеет право иметь своего представителя при общении с государственными органами и с должностными лицами. Это может быть не только адвокат, но и любой другой гражданин, который пришел вместе с вами. «Но в данной ситуации я все-таки рекомендую брать человека юридически грамотного и юридически подкованного, чтобы он мог обратить внимание на некоторые юридические, правовые моменты. И тогда вы можете идти в суд и доказывать то, что вы были уволены по политическим мотивам. Можно доходить в этом случае (пройдя национальные институты защиты) до международных институтов защиты нарушенного права», – советует Павел Левинов.

Как правильно подписывать контракт?

Необходимо внимательно и не торопясь прочитать подписываемый контракт. Возьмите его домой. Проконсультируйтесь со специалистом – пусть он укажет на подводные камни в контракте и скажет, чем грозит или что дает тот или иной пункт этого документа. Только после этого можно взвешенно принять решение, подписывать его или нет. Кроме контракта у каждого работника еще есть должностные обязанности. Их список также необходимо внимательно прочитать и понять каждый пункт.

Стоит ли обращаться в государственные профсоюзы?

Если вы член профсоюза, то имеете право обратиться туда.

«Я бы даже сказал, это право необходимо реализовывать в каждом случае, не только в случае увольнения. Наложили на вас дисциплинарное взыскание – если вы с ним не согласны, обратитесь в профсоюз, профсоюзную организацию, которая, между прочим, живет на ваши взносы. Вы платите деньги в профсоюз для того, чтобы профсоюз защищал ваши интересы. Понимаете, все перевернуто с ног на голову: профсоюз уклоняется от этого и защищает права нанимателя, – поясняет Павел Левинов. – Поэтому обращайтесь в профсоюзы, нагружайте профсоюзы, чтобы профсоюзы наконец-то поняли, для какой цели они созданы, и заставить их выполнять свою функцию».

Какие международные организации защищают права трудящихся?

Международная организация труда, которая занимается именно трудовыми вопросами, а также различные структуры при ООН.

Как обратиться за помощью в эти организации?

«Механизм обращения с одной стороны простой, с другой стороны он немножко сложный, – говорит Павел Левинов и поясняет: – Для того, чтобы обратиться в эти организации желательно обращаться через своих представителей, которые, как говорится, понимают процедуру. В настоящее время еще есть спецдокладчик по правам человека по Беларуси, к которому можно тоже обращаться, если вы считаете, что ваши права и свободы нарушили».

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