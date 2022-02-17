Москва попала в собственную ловушку Александр Гольц

17.02.2022, 14:43

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Александр Гольц

Деэскалация, которой нет.

В течение месяцев Москва требовала от Запада выполнения невыполнимых в принципе ультиматумов, угрожая при этом некими «военно-техническими мерами». При этом, по утверждению США и других стран НАТО, происходило наращивание российских войск вокруг Украины. Москва этого не отрицала, никаких внятных разъяснений не давала и заявляла с ухмылкой, что вольна делать на своей территории что угодно и не собирается ни перед кем отчитываться. Столкнувшись с угрозой новой войны в Украине, США и их союзники по НАТО начали поставки переносных противотанковых комплексов и систем ПВО «Стингер». Запад заранее заготовил санкции, которые, как обещали их разработчики, должны разрушить российскую экономику. Ситуация достигла кульминации, когда посольства начали эвакуацию из Киева, а американский президент назвал, по данным СМИ, конкретную дату вторжения — 16 февраля. При это никто не собирался соглашаться на российские «инициативы».

В ситуации, когда военный шантаж явно не приносил успеха, а бесконечно держать войска в высокой степени готовности было невозможно, Кремль намекнул на то, что готов к деэскалации, которую от него требовали. Сначала Владимир Путин публично, под камеры, встретился поочередно с главами дипломатического и военного ведомств. Сергей Лавров признал, что российские эскапады желаемого результата не принесли, но предложил продолжить «переговорные усилия». С чем Путин вроде бы согласился. А Сергей Шойгу доложил о том, что часть учений (которые Запад считает подготовкой к войне) завершаются. Днем позже представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил об отводе в места постоянной дислокации подразделений Южного и Западного военных округов. В подтверждение этих слов на федеральных каналах были продемонстрированы кадры погрузки на платформы танков и бронетранспортеров, которые вроде бы выводятся из Крыма. Потом сообщили о возвращении подразделений 1-й танковой армии. Казалось бы, можно вздохнуть с облегчением: война, как минимум, откладывается.

Но нет, официальные представители США решительно заявили, что никакого отвода не происходит, что опасность вторжения сохраняется. Мало того, по американским данным, к украинской границе в последние дни прибыли еще 7 тысяч военнослужащих. По логике вещей, чтобы сохранить «миротворческий» потенциал обещаний об отводе войск, российское военное ведомство должно выступить с зубодробительным заявлением с обличением американских провокаторов. И главное — предоставить факты. С указанием количества отводимых войск, названиями конкретных частей, которые возвращаются в места постоянной дислокации. Но сделать это невозможно. Потому что о выдвижении войск к украинской границе ничего не сообщалось. Ну нельзя же, в самом деле, выводить те войска, которые не вводили! В результате официальные сообщения Минобороны выглядят сущим бредом: в неуказанном направлении уходят неназванные подразделения неназванных соединений. Предел откровенности — это слова непоименованного подполковника К., которого цитирует «Красная звезда»: «Полк выполнил задачи по плану учения. Подразделениям предстоит переместиться в составе эшелона по железной дороге. Протяженность пути составит более 700 км».

Стоит ли удивляться, что американцы явно выигрывают информационное сражение. Ведь на фоне минобороновских заявлений они, называющие всего лишь конкретные цифры о количестве перемещаемых российских войск, выглядят предельно конкретными, хотя никаких доказательств тоже не приводят.

В этой ситуации все заявления о «деэскалации» выглядят не более чем военной хитростью, попыткой усыпить бдительность жертвы и тех, кто ее поддерживает. Тем более что в официозных СМИ появились написанные как под копирку рассуждения о том, что Украина может воспользоваться отводом российских войск (которые, как мы помним, никуда не вводились и нигде не концентрировались) и совершить нападение на непризнанные республики. И тут же появились сообщения о перестрелках на линии соприкосновения украинских войск и формирований «ДНР» и «ЛНР». Таким образом, разрядки, если таковая планировалась, не получилось.

Александр Гольц, «Ежедненвый журнал»

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