«Хитрых хватает: только отвлечешься — уже стоит перед тобой красавчик» 17.02.2022, 14:52

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Дальнобойщики рассказали, как они недели проводят в очереди на границе с Литвой.

Возле пунктов пропуска на белорусско-литовской границе собрались многокилометровые очереди из фур. Водители в них стоят неделями. Госпогранкомитет Беларуси объясняет происходящее медленной работой иностранных коллег. Литовцы же считают, что причин несколько: сбои в работе информационной системы на границе, усиление контроля, неработающий ПП «Брузги — Кузница», военные учения в Беларуси. А пока стороны обсуждают все эти моменты, zerkalo.io поговорило с дальнобойщиками, которые прямо сейчас больше недели стоят в очереди перед ПП «Каменный лог» и «Котловка».

«Котловка». В баню — в Островец, обеды — от местных предпринимателей

Россиянин Вадим (имя изменено. — Прим. Zerkalo.io) сейчас находится в рейсе: везет груз из России в Германию; оттуда он двинется в обратном направлении. Во вторник, 8 февраля, водитель приехал к ПП «Котловка» на белорусско-литовской границе. Перед ним было 1100 машин, а сейчас — около 700. Когда его фура проедет в Литву, он не знает.

— Ехал сюда и знал, что творится коллапс. Хотя, верил в лучшее, потому что мой коллега, который приехал сюда 4 февраля, говорил, что тогда в сутки через погранпереход проходило около 200 фур. Но мне не повезло: пока я стою, в сутки максимум пропускают 15−30 машин по «живой» очереди, — рассказал дальнобойщик.

В холодильнике у Вадима запасов почти не осталось. Вся надежда на магазины в Островце и обеды, которые развозят местные предприниматели

Вадим сообщил, что в «живую» колейку другие водители вне очереди не вклиниваются, потому что она сформирована по талонам, которые получают дальнобойщики, приезжающие к «Котловке». Но система нумерации не особо спасает — рядом стоит еще один ряд из фур: в нем автомобили, едущие по брони, и те, что везут приоритетный груз, а их пропускают первыми.

— В холодильнике у меня мало чего из продуктов есть. Хорошо, что местные предприимчивые люди два раза в день возят обеды. Они стоят 10 рублей, вкусные и порции большие.

Но если с едой у водителей вопрос более-менее закрыт, то с гигиеной — полная беда: в таких условиях нормально ни помыться, ни побриться. Чтобы это сделать, дальнобойщики ездили в баню в Островец — дорога в одну сторону больше 20 километров.

— Туда нас завез водитель, который обеды развозит. А обратно ехали на такси. Стоило оно 30 рублей — раскинули на всю компанию. Из Островца еще привезли кое-какие продукты. Я купил воду, на которой можно готовить.

Дальнобойщик вспоминает, что похожая ситуация была в ноябре-декабре прошлого года — тогда он тоже застрял перед границей на 11 суток. Говорит, что стояние в очереди выматывает морально и бьет по заработку водителей — у многих он зависит от пробега: больше проехал, быстрее вернулся туда-обратно, стало быть, и больше денег получил.

— Стоишь тут, ждешь, и копейка не капает. Раньше люди успевали по два рейса за месяц откатать, а сейчас — только один. Почему так происходит, никто точно сказать не может. То говорят, что военные учения почему-то виноваты; то в Беларуси что-то не то; то в Литве с программой что-то делают. Говорили, что с 15 февраля «все должно заработать шикарно», но до сих пор все на прежнем уровне. Куда только мы не звонили с жалобами, сюда и телевидение приезжало…

«Каменный лог». Условия минимальные, местные власти не помогают

Белорус Сергей стоит в колейке перед «Каменным логом» с воскресенья, 6 февраля. Сейчас его фура находится в полутора километрах до пункта пропуска.

— Стоя здесь, я большой гордости за родину не испытываю — условий практически никаких, снабжение необходимым — минимальное. Помню, несколько лет назад попал в Казахстане в буран — такой сплоченности и отзывчивости я не видел. Местные люди совершенно разного достатка приезжали к нам и на крутых джипах, и на старых «волгах», бесплатно привозили хлеб, сахар, колбасу. МЧС в двери стучали: «Хватает ли у вас топлива?», — говорит Сергей.

Сейчас вдоль колейки иногда «бегает» автолавка, так же как и в «Котловке», предприниматели продают обеды по 10 рублей. Ездила машина, которая предлагала бесплатно воду — «вроде не вонючая». Душ — это влажные салфетки и канистра с водой, которая есть у каждого дальнобойщика. Конечно, помыться нормально из нее не получится, разве что протереть лицо и верхнюю часть тела.

— Нормально мылся последний раз 11 дней назад. Туалет возле страховок цивильный. А около километра назад на обочине установили зеленый биотуалет. Мы все обрадовались сперва, подошли, а как открыли его — да он весь загаженный, вонючий. Наверное, его откуда-то нам везли и он по дороге перевернулся. Пытались его травой вытереть, все поразмазывали. Никто в такой туалет ходить не будет, лучше уж на обочину.

— Здесь тоже едут машины по брони. Хитрых хватает, которые хотят без очереди влезть. Ночью они особенно активизируются. Только отвлечешься — уже стоит перед тобой красавчик. Я такого на литовских номерах сегодня выгонял из очереди. Он все прикидывался: «Братишка, ты что, я ж к своим еду, я не обманываю».

Нахального коллегу Сергей снял на видео и сбросил ролик в водительский чат — чтобы остальные были внимательнее и не пропускали его. Мужчина даже хотел было позвонить в ошмянское ГАИ, но те, как правило, на такие выезды не отзываются: мол, «если ДТП или дорогу перекроете — звоните, приедем и оштрафуем».

— И что с такими делать? В морду дать? Так не хочется потом в тюрьму попадать. Думал, ну хоть колеса поспускаю ему. Да, заявит он на меня в милицию, отсижу 15 суток, черт с ним. Слава богу, ничего не пришлось делать — уехал.

Так же как и в «Котловке», в «Каменном логе» есть отдельная колейка для фур, которые едут вне очереди. Понятно, что с ними ничего не поделаешь, но водитель изумляется тому, что периодически в чате выскакивают сообщения о продаже места за 50−100 евро. Как такое проворачивают, Сергей не знает — бронь оформляется под определенное транспортное средство.

До пункта пропуска водителю осталось полтора километра. При «нормальной работе» таможни это расстояние можно было бы пройти за 15 часов. Но Сергей предполагает, что ждать ему придется гораздо дольше.

— С утра в накопитель запихнули десять машин. Вот четыре часа мы стоим без движения вообще. Оплата моего труда тоже зависит от пробега, но, к счастью, фирма, зная ситуацию на границе, начала немного компенсировать простои — хоть что-то…

Напомним, очереди на границе Беларуси с ЕС с начала февраля каждый день росли, но с середины месяца начали медленно сокращаться. По данным Госпогранкомитета, на 16.00 16 февраля в пунктах пропуска на границе Беларуси со странами ЕС ждут выезда 5150 большегрузов. Из них 2800 фур стоят в литовском направлении.

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